Nu reagerer Enhedslistens stemmesluger i København, Line Barfod, på dramaet i Borgerrepræsentationen.

Tidligere i dag kunne B.T. berette, at syv partier har indgået en principaftale over de næste to års budgetforhandlinger i kommunen.

Dermed er det største parti i Borgerrepræsentationen, nemlig Enhedslisten, ude af budgetforhandlingerne sammen med Alternativet.

Og det vækker ikke just glæde hos socialisterne på Københavns Rådhus.

Line Barfod (EL) var den kandidat ved kommunalvalget i København, der fik flest personlige stemmer.

»Jeg har det sådan, at vi er blevet valgt ved et kommunalvalg, hvor vi blev det største parti. Københavnerne gav udtryk for, at de ønskede en rød-grøn politik. Nu er de (de syv andre partier, red.) så gået sammen for at danne en aftale, der har elementer af sort politik, hvor de vil koncentrere sig om Lynetteholm,« siger Line Barfod, teknik- og miljøborgmester i København, og tilføjer:

»Det er skadeligt for miljøet, klimaet og byudviklingen i København. De vil have en stor betontunnel tværs gennem byen og betonparkeringsanlæg. Alt sammen noget, der øger biltrafikken i København. Det er det stik modsatte af, hvad københavnerne vil have.«

Lynetteholmen er en kunstig halvø, der skal ligge i forlængelse af Refshaleøen på det nordvestlige Amager.

Projektet er blevet kritiseret fra mange sider for blandt andet ikke at inddrage borgerne i beslutningen, for at være for dyr og upraktisk at anlægge, og så frygter flere eksperter, at byggeriet vil få store konsekvenser for det maritime liv i Øresund.

Men er det ikke fair, at der er et flertal, der vil noget andet end jer og gerne vil have Lynetteholmen, parkeringspladser og øget trafik?



»Det var det stik modsatte af, hvad partierne sagde op til valget. Men det afgørende er, hvad københavnerne gerne vil, når du spørger dem. Og størstedelen af københavnerne ønsker ikke Lynetteholmen. Så det er absolut ikke det, københavnerne ønsker. Tværtimod. De vil have et København, der bliver mere grønt,« siger Line Barfod.

Ved kommunalvalget i 2021 blev Enhedslisten det største parti i Borgerrepræsentationen med 24,6 procent af stemmerne. Det betød, at partiet pegede på Sophie Hæstorp (S) som overborgmester for i stedet at modtage to borgmesterposter til Enhedslistens valgte – Line Barfod som teknik- og miljøborgmester og Karina Vestergård Madsen som socialborgmester.

Kommer du og Enhedslisten til at pege på en socialdemokratisk overborgmester ved næste kommunalvalg?

»Der er flere år til. Der er vi slet ikke på nuværende tidspunkt,« afslutter Line Barfod.