Et drama på Københavns Rådhus er under opsejlling.

B.T. erfarer, at syv partier på Københavns Rådhus har indgået aftale om de næste to års budgetter for 2024 og 2025.

Det sker tre måneder før, at der normalt indgås en budgetaftale for året efter.

Dermed sidder Socialdemokratiet og overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, der sidste år røg ud i kulden og ikke var en del af budgetaftalen, for bordenden igen.

Socialdemokratiet har indgået aftalen med De Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Aftalen er opsigtsvækkende, fordi der er tale om en principaftale over to år. Borgerrepræsentationens største parti Enhedslisten er dermed ude af budgetforhandlingerne sammen med Alternativet.

B.T. erfarer, at der senere i dag vil være et pressemøde klokken 12 på rådhuset.

De syv partier har ifølge B.T.'s oplysninger gennem længere tid forhandlet budgetterne i al hemmelighed. Det faldt så på plads her i weekenden.

B.T. erfarer, at budgetaftalerne blandt andet skal sikre ro omkring de store anlægsinvesteringer herunder Metroen og Lynetteholmen.

Opdateres...