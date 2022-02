Det politiske stormvejr omkring transportminister Benny Engelbrecht er langt fra drevet over.

Hos Enhedslisten mener man efter dagens krisemøde stadig ikke, at Engelbrecht er kommet med en god forklaring på de skjulte CO2 tal.

»Ministeren holder stadig fast i forklaringen om, at tallene ikke var solide nok,« siger politisk ordfører Mai Villadsen.

»Det er vi umiddelbart ret skeptiske over for. Jeg synes stadig, at det er en alvorlig sag,« fortsætter hun.

Engelbrecht har derfor heller ikke har haft succes med at berolige Enhedslistens partileder i sagen om de skjulte CO2 tal.

Enhedslisten skal nu læse nye dokumenter i sagen igennem, men Mai Villadsen kan ikke afvise, at sagen kan koste ministerposten.

»Vi bliver meget bekymrede, når vi har forhandlinger, hvor alt ikke kommer frem,« siger hun.

Flere politikere har gang på gang efterspurgt vigtige tal for, hvor meget det omfattende byggeri af de store projekter landet over vil udlede i CO₂. De beregninger har blandt andet Enhedslisten dog aldrig fået udleveret, selvom Engelbrecht faktisk havde mange af dem liggende.

Nu viser det sig ifølge Fagbladet Ingeniøren, at tallene blev pillet ud af materialet til folketingets partier.

Det har gjort, at ministeren fra flere sider er blevet beskyldt for at tilbageholde de vigtige klimeberegninger under sidste års forhandlinger om nye veje, broer og jernbaner i forbindelse med infrastrukturplanen.

Du kan læse mere om de skjulte dokumenter her: Skjult notat afslører store klimabomber: 'Vi skulle have set dem!'

Uden tallene for byggeriets klimabelastning fremstår Infrastrukturplanen 2035 også mindre klimabelastende.

Og derfor lyder kritikken også på, at Benny Engelbrecht forsøger at vaske de tunge byggeprojekter mere grønne, end de er.

Transportministerens forklaring er, at beregningerne af CO₂-udslip ikke blev lagt frem, fordi de var hæftet med stor usikkerhed.

Den forklaring holder dog ikke, lyder det fra Enhedslistens Mai Villadsen.

»Det lyder meget, meget mystisk, at man ligger inde med tal for klimaudledning, men ikke forelægger det for partierne.«

Heller ikke Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, køber Engelbrechts forklaring i sagen.

»Det kan ministeren ganske enkelt ikke bruge som argument. Den slags beregninger er ofte præget af usikkerhed, og det er et vilkår, der altid har været i den her sammenhæng,« siger han.

For at forsøge at slukke den stadigt voksende ildebrand har Benny Engelbrecht indkaldt støttepartierne til krisemøder for at forklare sig.

Efter dagens møde med Enhedslisten er det dog langt fra lykkedes. Partiet vil nu forsøge at komme til bunds i de mange spørgsmål.

Mandag aften var SF som de første inde forbi transportministeren, og her var sagen heller ikke afsluttet.

»Vi fik taget hul på en alvorlig samtale med transportministeren, men blev langt fra færdige. Og helt grundlæggende mener jeg ikke, at ministeren bare skal forklare sig inden for lukkede døre,« lød det fra Signe Munk i et skriftligt svar til B.T.

Radikale Venstre skal til møde med ministeren onsdag.