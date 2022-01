Mandag aften har SF – som det første støtteparti – været til krisemøde med transportministeren, Benny Engelbrecht (S).

Men på bagkant af mødet, er der ifølge SFs klima- og energiordfører, Signe Munk, lang vej endnu.

»Vi fik taget hul på en alvorlig samtale med transportministeren, men blev langt fra færdige. Og helt grundlæggende mener jeg ikke, at ministeren bare skal forklare sig inden for lukkede døre,« lyder det i et skriftligt svar til B.T.:

»Vi må tage diskussionen om CO₂-beregninger i offentligheden.«

Mødet sker netop på bagkant af støttepartiernes utilfredshed over manglende indsigt i beregninger om aftrykket på klimaet under sidste års forhandlinger om infrastrukturen i Danmark.

For selvom Benny Engelbrecht dengang var i besiddelse af tallene, blev de aldrig udleveret til transportordførerne fra de tre støttepartier (SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, red.)

Det fik støttepartierne til at kræve svar på, hvorfor ministeriet tilbageholdt oplysninger om, hvor meget CO₂ selve byggeriet af projekterne udleder.

I denne uge har transportministeren så indkaldt støttepartierne til møde.

Først blev det altså SF, der mandag aften kunne sætte sig til bords med Benny Engelbrecht.

»Det er problematisk, at tallene blev tilbageholdt, fordi vi skal bruge CO₂-beregningen af trafikprojekterne til at kunne sætte ind med tiltag, som kan bringe det ned. Derfor vil vi have CO₂-beregninger for alle anlæg lagt frem,« skriver Signe Munk ydermere.

Hvad vil I, i SF gøre herfra?

»Vi vil have et åbent samråd i Folketinget og tager ministeren ned i Folketingssalen allerede i næste uge.«