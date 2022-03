Han har været den mest omdiskuterede og travle løsgænger i dansk politik de seneste par dage. Men hvem er egentligt Erik Høgh-Sørensen, der nu må se sig selv smidt ud af Dansk Folkeparti?

For med en svindelanmeldelse af Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, kan Erik Høgh-Sørensen nu kalde sig løsgænger i Hjørring Byråd – og ikke længere folketingskandidat.

»Du træffer en beslutning i nuet og lever med den beslutning, og er ærlig om den beslutning,« siger Erik Høgh-Sørensen om den politiske virak, han er centrum i. Det gør han over en kop kaffe i hans hjem i Tolne ikke så langt fra Frederikshavn.

Undertegnede drikker kaffe af en kop med en Muhammed-tegning på. Nærmere bestemt Muhammed med en bombe i turbanen. Det er et tilbud alle journalister får, understreger han.

Erik Høgh-Sørensen er blevet smidt ud af Dansk Folkeparti efter han og ni andre partiafhoppere har politianmeldt Morten Messerschmidt og partisekretær Jens Vornøe for dokumentfalsk.

Selv drikker han kaffe af en kop plastret til i 'nej tak til EU'-udsagn.

Af gamle partifæller og politiske modstandere bliver Erik Høgh-Sørensen betegnet som værende bindegal.

Eller ikke »rigtig klog«, som en DF'er, der i denne sammenhæng forbliver unavngiven, har kaldt ham.

Men er han bindegal? Det spørgsmål vender vi tilbage til.

Den 57-årige politiker er egentligt ikke nordjyde, selvom han kalder Nordjylland for hjem i dag. Han vokser op i Skærved Mølle lidt udenfor Grenå. Det er en glad barndom.

Hans mor, Ellen Sørensen, var konservatorieuddannet pianist, mens hans far, Egon Sørensen, var øverste administrator for Dansk jagt og radikal folketingskandidat. Han var også medlem af Overfredningsnævnet og var fortaler for og en vigtig brik i den jagtregulering, vi ser i dag.

Og så var han modstandsmand, fortæller den tidligere DF'er med stolthed i stemmen.

Erik Høgh-Søresns far, Egon Sørensen var frihedskæmper under besættelsen.

»Folk siger, jeg ligner min far, og det er jeg meget stolt af. Det er ikke noget, jeg så tit taler om, det kan også blive lidt klamt, men det blev mig, der arvede hans frihedskæmper-armbind.«

»Han er jo en enorm inspiration for mig, fordi jeg ligesom ham træffer de beslutninger, jeg mener, er de rigtige på det givne tidspunkt,« siger Erik Høgh-Sørensen med henvisning til den politianmeldelse, han og ni andre DF'ere – nuværende såvel som tidligere – har foretaget af partiformanden og partisekretæren, Jens Vornøe.

Dog uden at sammenligne Dansk Folkeparti med nazisme, understreger han.

Og han var nødt til at foretage anmeldelsen, må man forstå. Efter at have kastet et nøgternt blik på dokumenterne, havde han intet andet valg.

Erik Høgh-Sørensen store hobby er windsurfing. Den har han dyrket siden 1981. Og det er faktisk derfor, han bor i tolne. Så kan han tage til enten øst- eller vestkysten afhængig af vinden.

»Vi mener vitterligt, der er tale om dokumentfalsk i partiforeningen i Hjørring. Og derfor har vi politianmeldt det,« siger Erik Høgh-Sørensen, der betragter sig selv som en frihedskæmper – dog uden, at han på samme måde som sin far satte livet på spil.

Erik Høgh Sørensen blev skilt sidste år efter fem års separation, hvor parret afsøgte, om de igen kunne bo sammen. Det gik ikke.

Og hans til tider kontroversielle holdninger har heller ikke været uden personlige omkostninger for den 57-årige politiker.

Han har tre børn på henholdsvis 15, 18 og 23 år, som han ikke følger på de sociale medier, ligesom de heller ikke følger ham.

De vil ikke associeres med Erik Høgh-Sørensens politiske liv.

»De er bange for at blive truet. Og de vil ikke tages til indtægt for min politik. Det er en høj pris for at gå ind i politik, men vel mest for børnene.«

Erik Høgh-Sørensen har to gravhunde. Napoleon, der er 13 år gammel, og en endnu unavngiven hvalp, der er en overgangshund.

Men gør det ikke ondt?

»Der vil altid være uenigheder. Og det er ikke fordi, de har slået hånden af mig. Jeg er meget god til at leve med de beslutninger, jeg træffer.«

Men er politik så prisen værd?

»Helt ubetinget.«

Nu ved han ikke, hvad fremtiden bringer politisk.

»Jeg vil ikke afvise at træde ind i et parti, eksempelvis hvis Støjberg danner et parti, som minder om det, DF har stået for. Jeg har allerede fået tilnærmelser fra to partier. Hvordan det ender, ved jeg ikke,« siger Erik Høgh-Sørensen, der ikke vil løfte sløret for, hvilke partier der har kontaktet ham.

Nogle af dine gamle partifæller har kaldt dig tosset. At du ikke er rigtig klog. Hvad mener du om det?

»Det skal de have fuldstændig lov til. Men jeg er endda meget klog. Jeg fik mit diplom med Magna Cum Laude (med stor ære, red.) i USA.«

Men er der et tvist af tosset?

»Nej, det er der ikke. Jeg er meget kalkuleret i de ting, jeg foretager mig.«

»Og så stikker jeg ikke op for bollemælk. Og det har jeg aldrig gjort.«