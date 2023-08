Den tidligere miljøminister Lea Wermelin (S) åbner nu op for en hidtil ukendt side af sig selv.

En side, som hun ikke engang fortalte sit eget ministerium om.

Hun har nemlig døjet med angst.

»Der havde jeg selv som minister også mine udfordringer med angst, som jeg har haft, siden jeg var ung,« fortæller socialdemokraten i radioprogrammet 'Ministertid' på 24syv, hvor den tidligere økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille er vært.

Lea Wermelin fortæller, at hun i bakspejlet måske skulle have fortalt om det, da hun var minister, for dermed at vise særligt unge mennesker, at det er okay at være sårbar.

(ARKIV) Den tidligere miljøminister er nu ordfører i regeringen (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Vis mere (ARKIV) Den tidligere miljøminister er nu ordfører i regeringen (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Hun er siden blevet inspireret af, at en række politikere har stået frem med fortællinger om blandt andet stress.

Det var dog ikke så ligetil for bornholmeren at fortælle om angsten, da hun i 2019 blev udpeget til Mette Frederiksens regering efter en relativt kort karriere som folketingspolitiker.

Hun fortæller i podcasten, at hun havde nok at gøre med at være ung, kvinde og førstegangsminister.

Derfor fik de ansatte i ministeriet ingen forklaring, når hun engang imellem havde brug for at være alene på sit kontor i en time.

Her dyrkede hun mindfulness, hvor hun havde brug for uforstyrret at trække vejret, fortæller hun.

Lea Wermelin sammen med Mette Frederiksen under præsentationen af S-regeringen juni 2019 (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019). (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Vis mere Lea Wermelin sammen med Mette Frederiksen under præsentationen af S-regeringen juni 2019 (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019). (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Ifølge Lea Wermelin blev udfordringerne med angst nemmere at håndtere i løbet af ministertiden, men hun har altså alligevel holdt det for sig selv indtil nu.

Socialdemokraten blev ikke udpeget til Mette Frederiksens ministerhold i den nye regering, og er i dag energi- og klimaordfører i partiet.

I programmet kan man også høre hende fortælle om, hvordan prioriteringen af naturnationalparker på mange måder var hendes 'baby' som minister, mens noget af det sværeste var sammenstød med landbruget, der ikke altid var specielt begejstrede for hendes politik.

Lea Wermelin blev valgt til folketinget første gang i 2015, og blev genvalgt i 2019 som stemmesluger i sin bornholmske storkreds.