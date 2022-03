Det københavnske parkeringsvandvid kan blive endnu værre til sommer. For Københavns Kommune inddrager flere hundrede pladser til fordel for udeservering på restauranter og cafeer.

Et initiativ, som FDM kalder »virkelighedsfjernt og hul i hovedet«, da interesseorganisationen ikke mener, at der tages hensyn til bilisterne, da der i forvejen ikke er nok parkeringspladser til byens biler.

Men teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) understreger, at det absolut ikke handler om at få bilerne ud af byen – selvom partiets politik for København handler om netop det.

»Det her forslag om udeservering er ren og skær for at hjælpe de erhvervsdrivende,« siger hun til B.T.

Helt konkret forventer kommunen at inddrage 450 pladser fra 1. juni og fire måneder frem i områder, hvor der er en såkaldt belægningsprocent på 120 klokken ti om aftenen.

Det betyder, at der er 20 procent flere biler, end der er parkeringspladser.

Hvorfor har I valgt at tilbyde pladser til udeservering, hvor der i forvejen er flere biler end pladser?

»Vi ved, der er en kamp om pladserne i byen. Der er mange forskellige hensyn at balancere i kommunen. Der er både et hensyn til dem, der er afhængige af bil, restauranterne og københavnere, som gerne vil kunne have et udeliv,« siger Line Barfod.

Overstiger hensynet til dem, der gerne vil sidde udenfor, hensynet til dem, der er afhængige af deres bil?

»Det er rigtig vigtig også at kunne tage hensyn til københavnerne, der er afhængig af bil. Udfordringen for os er, at der er mange hensyn – også til de små erhvervsdrivende, der har haft det hårdt under corona. Vores vision er bedre vilkår for at cykle, kollektiv trafik og delebiler, fordi meget af det mindretal af københavnere, der har bil, ikke er afhængige af den i hverdagene.«

Hvordan er det et hensyn til bilisterne, når I går med til at fjerne parkeringspladser i områder, hvor der allerede er for få pladser?

»Det er det jo, ved at vi arbejder på de her andre måder ved at lave bedre vilkår for cyklister, delebil osv.«

Men det er jo ikke et hensyn til dem, der har bil?

»Jo, fordi det handler jo om, at få dem, der ikke er afhængige af deres bil i hverdagen, til i stedet at bruge andre former for transport. Mange bruger jo andre former for transport i hverdagen og lader bare deres bil stå, fordi de hver 14. dag tager i sommerhus.«

Parkeringspladser i København og kommunens initiativ I København er der i alt 126.000 p-pladser. Men inde i byen, hvor langt de fleste restauranter og barer ligger, er 52.082 af pladserne. Der er dog givet 2.724 flere parkeringslicenser, end der er pladser. Og nu forventer Teknik- og Miljøforvaltnignen så at fjerne yderligere 450 pladser i forbindelse med initiativet om den udvidede udeservering. Her kan restauranter søge om at få lov til at bruge parkeringspladser uden for deres lokaler, der i så fald fra 1. juni til 30. september vil blive inddraget som parkeringsplads.

Handler det her om, at Enhedslisten gerne vil have bilerne ud af byen?

»Det er klart, at vi har i Enhedslisten en overordnet politik om, at vi gerne vil have en by med plads til mennesker ligesom i mange andre storbyer i Europa. Men det her konkrete forslag, det handler om at hjælpe cafeer og restauranter med at komme ovenpå efter coronanedlukningen.«

Anerkender du, at kampen om pladserne bliver værre nu?

»Ja, det gør den jo. Derfor arbejder vi meget med at få alternativer i form af delebiler til dem, der kun bruger bilen engang imellem.«

Så skal folk skille sig af med deres bil, fordi der i fire måneder er inddraget pladser til udeservering?

»Nogle af dem, som ikke har brug for bil i hverdagen, håber vi at motivere til at bruge andre muligheder, for eksempel delebil,« siger Line Barfod.