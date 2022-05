»Jeg har regnet timelønnen ud. Det kan ikke betale sig.«

Mikael Simonsen er byrådspolitiker i Aalborg og et halvt år inde i sin første periode. Det har været hårdt arbejde.

Hvis navnet ringer en lille klokke, så er det nok for den bramfrie tone, han leverede som træner for landets måske dårligste fodboldhold.

Statussen som verdenskendt i Nordjylland og tjanser i 'Go' morgen Danmark' og 'Go' aften Danmark' var dog ikke lutter lagkage, afslører Mikael Simonsen i dag, snart seks år efter programmet blev sendt på TV2 Nord.

Mikael Simonsen (tv.) som træner for kultholdet og 'Nordjyllands dårligste', Ulsted serie 6. Privatfoto

»Det var både det bedste og det værste, der skete for holdet,« siger han og mener, at det 'særlige' forsvandt, da nogen gerne ville tjene penge på blandt andet opvisningskampe mod 'Nordjyllands Dårligste'.

»Nogle troede, de var kendte og kunne opføre sig på andre måder. Der var meget bøvl efterfølgende,« fortæller træneren, der dog selv fik lidt ud af berømmelsen.

»Jeg har fået en god ven i Jes Dorph, da jeg var ovre ved ham på 'Go' morgen Danmark',« siger Mikael Simonsen og giver en anekdote.

Først troede træneren ikke på interessen, som Danmark viste for det fodslæbende fodboldhold.

»En kvinde ringede og spurgte, om jeg og to spillere ville i 'Go' morgen'-tv. Jeg troede, at det var en af spillerne, der tog pis på mig.«

Så han testede situationen af og krævede at få turen betalt. En halv time senere var der transport og overnatning til alle.

En ung Mikael Simonsen. Privatfoto

»Så måtte jeg ringe til de to spillere og sige, at jeg havde lovet dem væk dagen efter,« griner han.

Nu står den på politik. Og faktisk så meget – ud over 'timelønnen' er ringe, som nævnt indledningsvist – at han og kæresten nu forsøger at afhænde Kræmmerhuset i Hals.

»Det overrasker mig meget, hvor meget tid der går med det. Jeg har besluttet mig for at være den politiker, der ikke siger nej til et møde. I aften skal jeg til et møde på Gandrup Gæstgivergård. Og det er jeg jo nok nødt til at læse op på,« griner byrådsmedlemmet.

Bare fordi han ikke er serie 6-træner mere, slipper han dog ikke for bøvl. Det er der så rigeligt af i politik.

Han blev valgt ind for Venstre, men faktisk forsøgte han at udnytte berømmelsen allerede ved forrige kommunalvalg i 2017, hvor han oprettede Listen for UdkantsAalborg og udtalte, at han ikke var for fin til at bruge sit kendte ansigt. Sådan ønskede han dog ikke, det skulle være denne gang.

Efter mange år som bestyrelsesmedlem i Ulsted Boldklub, den lokale borgerforening og primus motor for fibernet til den bette flække cirka 30 kilometer fra Aalborg følte han, at han konstant rendte på en lukket dør i kommunen.

Sådan ser han ud i dag, Mikael Simonsen (i midten), flankeret af to andre byrådsmedlemmer i Aalborg Kommune. Foto: Aalborg Kommune

»Det er det første opdrag, jeg har: Det hedder Aalborg Kommune – og ikke Aalborg By. Vi bor altså 80.000 uden for Aalborg, og de skal også repræsenteres,« siger han om sin politiske mærkesag.

»Jeg har boet i Aalborg i ét år – og det var det værste år i mit liv. Landet kan noget for mig og alle mine naboer. Det er et tilvalg for os,« siger politikeren, der har fået plads i Børne- og Ungeudvalget samt i Klima og Miljø-udvalget.

Han skulle håndtere en del brogede typer på Ulsteds serie 6-hold. I sit arbejdsliv har det også været nødvendigt, og Mikael Simonsen har med egne ord »åbenbart altid været god til at sove om natten«.

»Jeg har taget en personlighedstest, der siger, at jeg har en høj dominans. Det er dem, der tager nogle hårde beslutninger. Jeg kan godt synes, det er synd for en mor til fire, at hun skal fyres. Men så skal hun være bedre til sit job,« fortæller han om tiden som chef i forskellige Netto-butikker i Nordjylland.

Han håber, med henvisning til nogle af det seneste års skandalesager i kommunens forvaltning, at hans tilgang i sidste ende kan spare kommunen og borgerne penge.

»Det er en påstand, men i nogle tilfælde – frem for at skubbe ledere rundt i forskellige stillinger – så fyr dem. Det kan godt være, man er dårlig et sted og så lykkes et andet sted. Men hvis man er dårlig to steder som leder, jamen, så er det ud,« lyder det bombastisk fra Mikael Simonsen, der fik imponerende 1.182 stemmer.

Kultholdet er i dag spredt ikke for alle vinde, men så til Gandrup, så man kan stadig rende ind i Wessim – der har tabt sig næsten 80 kilo – Hvide og de andre 'bonderøve' på knoldede seriebaner.

»De fik jo en tvangsoprykning sidste år, så de findes stadigvæk og er stadig lige dårlige,« fortæller den tidligere træner.