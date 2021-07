Godmorgen derhjemme og velkommen til en klart bedre OL-morgen end i går.

Den sorte danskerdag er væk, og nu kigger vi i stedet tilbage på en fin dansk start på dagen.

Det vender vi lige tilbage til om lidt, for først skal vi i gang med det her show med en stor nyhed.

Ja, en nyhed, der bare bliver ved med at udvikle sig os en af OL's allerstørste stjerner - om ikke dén største.

Foto: MIKE BLAKE Vis mere Foto: MIKE BLAKE

Superstjerne springer fra - igen

Simone Biles er en OL-superstjerne med med fire guldmedaljer fra legene i Rio, men her i Tokyo er gymnasten mest blevet kendt for at springe fra. Og det er sket igen.

Den 24-årige amerikaner trækker sig nemlig fra konkurrencerne i spring over hest og forskudt barre, meddeler det amerikanske gymnastikforbund.

Simone Biles har tidligere trukket sig fra holdkonkurrencen efter en sløj præstation, og derefter meldte hun fra til konkurrencen i mangekamp.

Hun blev hyldet for sit mod til at prioritere sit mentale helbred frem for medaljer. Nu skal hun finde ud af, om hun er klar til at konkurrere i øvelser på gulv og bomkonkurrencen.

Danske mellemregninger

Jeg er personligt selv blevet sulten efter medaljer, men det skyldes nok, at jeg er en sand lykkeamulet for de danske atleter. To medaljer har jeg dækket, mens min kollega Søren Paaske med sin tilstedeværelse ødelagde alt for medaljefavoritten Sverri Nielsen.

Så når Sara Slott er videre fra indledende heat i 400 meter hæk (selvom hun lige fik et chok), og Pernille Blume i 50 meter fri også svømmede sig sikkert i finalen, er det jo næsten at betragte som mellemregninger.

Men lad os stadig lige hæfte os ved Blumes tid. Hun svømmede altså i næstbedste tid af alle 16 - og vandt sit eget heat nemt. Det dufter af metal!

Bare rolig, jeg regner med at tage til Anne-Marie Rindoms medaljesejlads søndag...

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Yuqi-bjørnen er skudt

Den danske badmintonkonge er på jagt efter guldet i Tokyo, og han kan nu læne sig tilbage foran pejsen lørdag aften på sit nyskudte Yuqi-bjørneskind og overveje, hvordan han vil tilberede morgendagens Cordon Bleu.

Det er nemlig verdensranglistens nummer 59 (!), Kevin Cordon, der venter på Axelsen i semifinalen. Jeg foretrækker personligt selv sådan en guatamalansk finale-forret 'medium rare', men så længe Axelsen bare fortærer ham, er vi tilfredse.

Den semifinale spilles søndag som kamp to efter den første semifinale, der starter klokken 6 dansk tid.

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Magtdemonstration i bassinet

Der er Dressel ud over det hele i det olympisk bassin. Caeleb Dressel altså. Den amerikanske haj vandt 100 meter butterfly med en ny verdensrekord, og det er hans tredje guldmedalje i Tokyo.

Senere måtte han dog sammen med sine holdkammerater nøjes med en femteplads i fire gange 100 meter mixed medley. Den 24-årige amerikaner har stadig to muligheder mere for guld.

Gyldent øjeblik

Apropos guld så var der også et gyldent øjeblik på skamlen, da australske Kaylee McKeown inviterede landsmanden Emily Seebohm op på øverste trin, så de to kunne nyde nationalsangen sammen. McKeown vandt guld i 200 meter ryg, mens Seebohm fik bronze.

Foto: MARKO DJURICA Vis mere Foto: MARKO DJURICA

Tyskland frygter Danmark

De danske håndboldherrer har været samuraiskarpe i den olympiske turneringer, hvor alt er vundet. Og det har konkurrenterne også noteret sig ovre i gruppe A, der parres med Danmarks gruppe B.

Tyskland frygter faktisk de danske håndbold-senseis meget:

»Det er ikke nogen hemmelighed, at Danmark nok kommer til at vinde den anden gruppe, og vi vil gerne undgå Danmark i kvartfinalen, så vores store mål nu er at slå Brasilien,« siger den tyske fløj Timo Kastening.

Lad dem bare alle sammen gå ind til kampene mod Danmark med den frygt!

Det var, hvad der skete, mens du sov. Vi er piv-vågne her i Tokyo og klar til endnu mere sport hele lørdagen. Så følg du bare med lige her i vores liveblog.