Der er nu åbnet for forskudsopgørelsen.

Den kan tilgås på Skats hjemmeside.

Efter planen skulle det først ske den 18. november, altså torsdag.

Men kort før midnat er der altså åbnet op for det.

Tidligere i dag opfordrede Skattestyrelsen til, at man er særligt opmærksom på sin forskudsopgørelse.

Det er nemlig her, man sikrer sig mod skattesmæk på grund af ændringer i ens indtægt.

Skattestyrelsen bemærker sig i den forbindelse, at 134.000 borgere fra januar til oktober i år har ændret i deres forventede indtægt grundet jobstart eller -skifte, og det betyder, at mange risikerer at skulle betale overskydende skat eller restskat tilbage.

»Har man for eksempel været i job i seks måneder og oplyst sin forventede indtægt for det halve år, skal man sørge for at ændre tallene i forskudsopgørelsen, så indtægten svarer til den forventede årsløn, hvis man forventer at blive i jobbet,« forklarer underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Han fremhæver især to områder, man skal fokusere på at tjekke i forskudsopførelsen, hvis man er i den situation, at ens arbejdsforhold har ændret sig.

Først skal man se, om den forventede løn er opgjort korrekt, og dernæst om man har fået ændret i distancen til sin arbejdsplads – hvis ikke, skal befordringsfradraget nemlig rettes.