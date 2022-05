Alexander Mejdahl Jeppesen og hans brasilianske kone søgte om familiesammenføring i november 2021.

Sagen er endnu ikke afsluttet, og derfor kan Alexanders kone ikke få lov at arbejde i Danmark.

I mellemtiden er der blevet lavet en særlov for ukrainere, der gør, at de kan få lov at arbejde, selvom deres sag ikke er færdigbehandlet.

Derfor mener Alexander og hans kone, at man bliver 'placeret på perronen' og bare kan kigge på, mens samfundstoget kører derudaf, og han mener, at alle, der søger opholdstilladelse i Danmark, bør have ret til at arbejde.

Vi får besøg af Alexander Mejdahl Jeppesen, og du kan følge med her eller på B.T.s Facebook-side.