Mathilde Mackowski var ti år gammel, da hendes søster og mor slettede efternavnet Mackowski. Navnet kommer fra Mathildes far, der blev skilt fra moderen i 1988.

Men Mathilde sagde nej. Allerede som barn var hun sikker på, at hun en dag ville få brug for et efternavn med international klang.

Hun fik ret. I dag er Mathilde – med efternavnet Mackowski – millionær. Hun vil ikke kaldes mangemillionær, men det er hun.

Hun er medejer af en af Danmarks hurtigst voksende erhvervssucceser –Aarhus-virksomheden Sinful, der sælger sexlegetøj online.

Men vejen dertil har haft store omkostninger for den 36-årige iværksætter, og når hun kigger tilbage, er der valg, hun fortryder.

Sinful, der ligger i Højbjerg i Aarhus, blev etableret i 2008 af Mathilde Mackowski og hendes makker og daværende kæreste Tonny Andersen og er i dag nået op på 180 medarbejdere, en omsætning på 300 millioner, et overskud på 45 millioner og ifølge Dagbladet Børsen en anslået markedsværdi på intet mindre end 600 millioner kroner.

Succesvirksomheden har netop fået sin syvende Gazellepris i streg. Noget, som kun meget få virksomheder har opnået. Gazelle er en pris, som hvert år uddeles til hurtigt voksende danske virksomheder.

Sexshoppens himmelstræbende vækstrater har altid tiltrukket masser af henvendelser fra interesserede købere, investorer og lignende. Men Mathilde Mackowski og Tonny Andersen har altid sagt pænt nej tak. Indtil i år. For pludselig var de nået et punkt, hvor de havde brug for, at der var nogle, der turde tænke større på deres vegne.

»Vi havde brug for, at der var nogle, der troede på os og trykkede os lidt på maven og hjalp os til at turde tage større chancer og for alvor gå ind på resten af det europæiske marked,« siger Mathilde Mackowski.

Derfor sagde ejerparret ja tak til et tilbud fra kapitalfonden Polaris, der købte 57,5 procent af Sinful til et ukendt – men meget, meget stort millionbeløb.

Men for Mathilde Mackowski har det aldrig været pengene, der har været vigtige. Det er ikke det, hun er drevet af.

»Det fylder ikke noget for mig, hvor mange penge jeg selv får ud af det, og i virkeligheden lever jeg overdrevet normalt. Min valuta er alt det, man ikke kan købe for penge. Jeg er rig, når jeg har det godt, og når jeg skaber værdi for andre mennesker,« siger hun.

Det lå ikke i kortene, at Mathilde Mackowski skulle blive stormende succesfuld iværksætter.

Hendes forældre gik fra hinanden, da hun var lille, og hun er vokset op i Silkeborg hos sin mor. Moren var selvstændig og havde mange forskellige job: Hun gjorde rent, uddelte smagsprøver i dagligvareforretninger og fyldte varer op.

Allerede da Mathilde Mackowski var 5 år gammel, begyndte hun at tage telefonen for sin mor, når kunder ringede, og hun ikke lige var hjemme. Da hun blev ældre, var hun også med mor på rengøringsjob om morgenen, inden hun skulle i skole.

Hendes far har, så længe hun kan huske, haft problemer med alkoholmisbrug. Han var musiker, og Mathilde beskriver ham som en ‘sprællebasse, en pigernes ven og en humørbombe’. Han levede et hårdt liv, og da Mathilde Mackowski var 18 år gammel, valgte han at tage sit eget liv.

Mathilde Mackowskis stedfar drak også for meget, og de mange flasker rødvin tærede med årene på hans helbred, så da Mathilde var 15 år, var han slidt op og døde.

»Det føltes, som om alle mændene i mit liv forsvandt fra mig. Jeg mistede mit fodfæste og blev hurtigt voksen i de år, der på mange måder var grå og sorgfulde. Måske er det også derfor, jeg har sådan brug for at holde fast i legen som voksen og insistere på, at der skal være plads til at have det sjovt både på arbejdet, med vennerne og ikke mindst i parforholdet,« siger hun.

Mathilde Mackowski mødte Tonny Andersen, da hun var 21 år gammel og var elev hos en ejendomsmægler. Tonny var uddannet i Dansk Supermarked, så ingen af dem havde lange, fine universitetsuddannelser. Mathilde er delvist ordblind og var aldrig vild med at gå i skole, så hun vidste, det ikke var den vej, hun skulle. Parret blev kærester, og noget af det, de var gode til, var at drømme sammen.

På et tidspunkt begyndte de at tale om, hvorfor det sexlegetøj, de selv godt kunne lide at bruge, var så grimt, og hvorfor ingen rigtig tog området seriøst.

»Jeg kunne slet ikke identificere mig med det sexlegetøj, der var på markedet. Det meste var lidt lyssky og i dårlig kvalitet. Emballagen var voldsom og vulgær og alt for tø-hø-agtig. Det måtte kunne gøres bedre, tænkte vi og begyndte at drømme om at gøre det mere mainstream og mere målrettet kvinder. Vi ville inspirere så mange som muligt til et mere legende og lystfyldt sex- og kærlighedsliv,« siger hun.

Sinful Sinful er Nordeuropas største online retailer af sexlegetøj med webshops i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Frankrig og Storbritannien Virksomheden blev stiftet i 2008 af Mathilde Mackowski og Tonny Corydon Andersen Tidligere på året indgik Sinful et samarbejde med den nordiske kapitalfond Polaris, der købte 57,5 procent af virksomheden Sinfuls internationale team på 180 medarbejdere står bag Skandinaviens mest solgte erotiske julekalender Sinful har vundet Børsen Gazellepriser: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 Sinful har vundet Xbiz Europa Awards 2021: Online Retailer of the Year

Dengang hun og Tonny Andersen startede virksomheden op, drev de det hele hjemme fra deres toværelses lejlighed. Pengene var knappe, så de levede på et yderst stramt budget og skød alle de penge, de kunne skrabe sammen, i virksomheden.

Det betød mange måltider med pasta, ketchup og tun og ufatteligt lange arbejdsdage.

Ofte arbejdede hun fra 9-23, for hun er ikke typen, der kan finde ud af at gøre noget halvt. Hun troede så meget på projektet, at konkurrencemennesket i hende slet ikke kunne lade være med at give alt af sig selv.

»Jeg havde ingen stopknap. Det gav et stik i hjertet, når jeg gang på gang var nødt til at melde fra til familiefødselsdage, bryllupper og begravelser. Men jeg var så optaget af min mission med Sinful, at det meste andet måtte vige. I dag fortryder jeg, at jeg ikke prioriterede at være til stede til de store begivenheder –for eksempel gik jeg glip af min gode venindes surprise-bryllup, og den slags kommer jo ikke igen,« siger hun.

Undervejs gik kæresteforholdet til Tonny Andersen også i stykker. Midt i alt arbejdet var vi blevet mere venner og kollegaer end kærester. De besluttede sig for, at de var bedre sammen som bedstevenner.

Mathilde Mackowski gik ned i 2014. På det tidspunkt var virksomhedens kontor i hendes lejlighed på Jægergårdsgade i Aarhus, så alt omkring hende var arbejde. Hun fik nyresten og stress og kunne pludselig ikke mere.

Derfra skruede hun gevaldigt ned for arbejdstiden og solgte også noget af sin andel af Sinful til Tonny Andersen, og i dag har de fundet en god balance, hvor der er plads til alt muligt andet end arbejde.

I dag er det Mathilde Mackowskis relationer, der er det vigtigste, men hun elsker stadig at gå på arbejde og knokle for Sinful og drømmen om at gøre sexlegetøj mainstream og aftabuiseret:

»Jeg tror aldrig, jeg skal lave andet, end det jeg gør i dag og hjælpe folks sexliv til at blive sjovere, mere fantasifuldt og legende. Jeg håber, jeg bliver ved med at være dygtig nok til at kunne være her, når jeg en dag bliver 80 år gammel.«