Han er blevet kaldt 'baronen af Strandvejen'. Og nu køber han så en ejendom, der har tilhørt 'Kongen af Strandvejen'.

Siden Kronprinsens nære ven baron Johan Wedell-Wedellsborg i 2016 blev milliardær, har han foretaget mange spektakulære investeringer. Og hans seneste investering i en villa i Nordsjælland vækker også opsigt.

Johan Wedell-Wedellsborg, der er kendt som Danmarks rigeste baron, har tjent sin formue gennem shippingbranchen.

Og modsat sin far, Ebbe Wedell-Wedellsborg, der var kendt som en driftig erhvervsmand, men som også var kendt for at satse lidt for meget, så han endte med at miste familiens stolthed, varehuset Magasin, virker Johan Wedell-Wedellsborgs succes anderledes vedvarende.

Johan Wedell-Wedellsborg har stor succes som forretningsmand. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Johan Wedell-Wedellsborg har stor succes som forretningsmand. Foto: Asger Ladefoged

Han har flere gange været med på listen over Danmarks rigeste. Og hans nye boliginvestering er også en rig baron værdig. Det er nemlig et kæmpe palæ i Vedbæk i første parket til Øresund, skriver Finans.

Huset har ifølge Finans tidligere været ejet af den nu afdøde, stenrige danske erhvervsmand, Stig Husted-Andersen, som sammen med sine fire søskende arvede familievirksomheden Codan Medical Holding, der producerer og sælger hospitalsudstyr.

Stig Husted-Andersen endte med at købe sine søskende ud. Han fik virksomheden til at vokse, hans formue fulgte trop, og han endte som en af Danmarks rigeste mænd.

Da han i 2008 døde 63 år gammel var han ifølge Berlingske Danmarks tredjestørste jordbesidder. Han var kendt for at have samlet på bevaringsværdige og historiske bygninger, palæer og slotte og fik tilnavnet 'Kongen af Strandvejen'.

Johan Wedell-Wedellsborg har igen købt en dyr ejendom i Vedbæk. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Johan Wedell-Wedellsborg har igen købt en dyr ejendom i Vedbæk. Foto: Asger Ladefoged

En af ejendommene var altså palæet på Smidstrupørevej 8 i Rungsted Kyst, som siden Stig Husted-Andersens død har været ejet af hans tre døtre

Ifølge Finans er ejendommen på i alt 28.000 kvadratmeter og består af fire bygninger, der har et samlet boligareal på 1.100 kvadratmeter.

Stig Husted-Andersens tre voksne døtre, Deidre, Alexandra og Stefanie, købte faderens ejendom gennem selskabet Datoselskabet af 22.11.2013 Aps i 2014 for 75 millioner kroner.

Men det selskab er den 1. December blevet overtaget af Johan Wedell-Wedellsborg, der altså derned også er blevet ejer af den smukke ejendom. Det er endnu uvist, hvad han har givet for ejendommen.

Det er denne ejendom ned til Øresund, som nu er Johan Wedell-Wedellsborgs. Foto: Google Street View Vis mere Det er denne ejendom ned til Øresund, som nu er Johan Wedell-Wedellsborgs. Foto: Google Street View

Med ejerskabet af den nye ejendom gør 54-årige Johan Wedell-Wedellsborg sig endnu engang bemærket.

Forfatter Søren Jakobsen, der gennem mange år har beskæftiget sig med Danmarks rigeste familier, har tidligere fortalt til B.T., at Johan Wedell-Wedellsborg skiller sig ud fra de gængse aristokrater.

»Han er en succesfuld skibsreder og ven med Kronprinsen. Han er en af dem, der holder store fester. Når han fejrer fødselsdage, så foregår det eksotiske steder, og så tager de bare et fly derned,« forklarede forfatteren om baronen, der på billeder tit ses med enten sin kone Rebecca, tv-baronessen Caroline Fleming eller Kronprinsessen ved sin side.

Men Johan Wedell-Wedellsborg kan uden at bekymre sig om økonomien skeje ud som han lyster.

Magasin har tidligere været ejet af Johan Wedell-Wedellsborgs familie. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Magasin har tidligere været ejet af Johan Wedell-Wedellsborgs familie. Foto: Tobias Kobborg

Det seneste regnskab for hans virksomhed Weco Shipping, der blandet andet ejer rederiet Dannebrog, viste et overskud på 684 millioner kroner, mens egenkapitalen i selskabet er på 1,4 milliarder kroner.

I hans investeringsselskab Weco A/S, der ud over at eje Weco Shipping også blandt andet ejer flere række ejendoms- og medicinal selskab samt knap en fjerdedel af bagerkæden Emmerys, lød overskuddet sidste år på hele 430 millioner kroner efter skat, mens egenkapitalen er på 1,7 milliarder kroner.

Johan Wedell-Wedellsborg og hans kone Rebecca Wedell-Wedellsborg har sammen fire børn.

Det har ikke været muligt for Finans at få en kommentar fra hverken Johan Wedell-Wedellsborgs selskab Weco A/S eller Husted-Andersen søstrenes selskab Codan Gruppen til salget af selskabet.