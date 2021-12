Hvis du bor i Østjylland eller Sydjylland, ved du helt sikkert, hvem han er. Den gråhårede og meget energiske journalist og tv-vært, der gennem 22 år har stået bag de mest sete og populære programmer på TV 2 Østjylland og TV Syd.

Kurt Leth.

Programmerne 'Kurt kom forbi' og 'Kaffe med Kurt' gjorde ham til jysk folkeeje, og den dag i dag bliver han stadig stoppet på gaden af folk, der lige vil have taget et billede med ham.

Kurt Leth gik egentlig på pension for fem år siden, men for alle dem, der savner at se ham drikke kaffe med almindelige og ualmindelige mennesker på skærmen, er der godt nyt.

74-årige Kurt Leth vender nemlig tilbage med et nyt program på TV Syd, der skal optages fra starten af februar 2022.

For det der med at være pensionist blev simpelthen for kedeligt for ham, fortæller han med en kop kaffe i hånden i sin villa i Højbjerg i Aarhus.

Her bor han med sin kone, Ketty, som han mødte til et landsstævne i gymnastik, hvor hun var fanebærer, og han var interviewer. Hans kone er 11 år yngre end ham og arbejder stadig.

»Jeg var jo egentlig stoppet, men pensionisttilværelsen holdt kun et halvt års tid. Så blev det for kedeligt. Min kone siger, det med at være pensionist er noget, jeg ikke rigtigt har lært,« siger han.

Kurt Leth sammen med sine fire børnebørn. Vis mere Kurt Leth sammen med sine fire børnebørn.

Så nu tager han opgaver ind som selvstændig journalist og kommunikatør, samtidig med at han rundt omkring i landet holder foredrag om de mange skæbner og originaler, han har interviewet i sine programmer gennem årene.

»Så længe jeg stadig har tid til at spille tennis et par gange om ugen, kan løbe en tur og tage på golfbanen i godt vejr, så passer det mig bedst at arbejde og have nogle opgaver, der kan holde mig i gang. For der skal altså ske noget i mit liv, og jeg er for urolig en sjæl til at gå og nulre i haven,« siger han.

Kurt Leths høje energiniveau er også noget, der har skinnet igennem i hans tv-programmer. For eksempel fandt han på, at han ville begynde hver udsendelse med at møde interviewpersonen på ‘en mærkelig måde’. Det kunne for eksempel være at komme gående med to øl til den tørlagte alkoholiker eller et par benproteser til den handicappede i kørestolen.

De pudsige møder fangede TV 2-talkshowet 'Natholdets' interesse, som lavede et sjovt sammenklip af Kurt Leths møder, der er gået viralt. DR lavede også en parodi på Kurt Leth med konceptet 'Finn fes forbi'.

Men Kurt Leth har ikke noget imod, at andre griner lidt ad hans specielle interviewstil. Faktisk sætter han en ære i at skille sig ud.

»Jeg hæfter mig selvfølgelig ved, at komiker Jan Gintberg, der var gæst i 'Natholdet', syntes, det var sjovt, og grinede ad den måde, at jeg startede mine interview på,« siger han.

Her ses Kurt Leth som ung journalist på TV Syd til et interview på havnen i Esbjerg. Vis mere Her ses Kurt Leth som ung journalist på TV Syd til et interview på havnen i Esbjerg.

På samme måde er flere af de interview, Kurt Leth har lavet, også blevet store hit på YouTube. Særligt et interview med en ung mand, der sad i fængsel for mord på sin kammerat, der over for Kurt Leth begrunder mordet sådan:

»Han havde været træls igennem en længere periode, så blev jeg sgu træt af ham. Så stod jeg lige pludselig med et ladt gevær i hånden, og han sad og var irriterende, så kom jeg sgu til at skyde ham.«

Efterfølgende kritiserede den afdødes datter interviewet, fordi sætningen 'han havde været træls gennem en længere periode' blev en joke.

Kurt Leth ved godt, at han af og til har »skabt lidt postyr«, som han udtrykker det. Men han fortryder ikke noget.

»En gang imellem kommer man til at gå tæt på folk, sådan er det. Jeg tror, jeg er god til at møde folk i øjenhøjde, og jeg kan tale med alle slags mennesker, og jeg synes, det var et helt fint interview, jeg lavede dengang,« siger han.

Kurt Leth har samlet billeder af nogle af de mange mennesker, han har interviewet gennem årerne. Vis mere Kurt Leth har samlet billeder af nogle af de mange mennesker, han har interviewet gennem årerne.

Kurt Leth er født i Jeksen ved Skanderborg og er vokset op i Brabrand. Hans far var landmand og senere købmand og slagteriarbejder, men Kurt Leth vidste, lige siden han var en lille dreng, at han skulle noget andet. Hans drengedrøm var at blive journalist, og han begyndte tidligt at tippe lokalavisen, hvis han for eksempel så en brand et sted, ligesom han selvfølgelig også skrev skolens elevrådsblad.

Interessen for andre menneskers historier kommer fra tiden med farens købmandsbutik, mener han. For her oplevede han, hvordan bænken uden for butikken blev det sted, hvor de lokale samledes og delte nyheder, sladder og gode historier med hinanden.

Da han fyldte 18 år, kom han i lære som journalist ved Skive Venstreblad. Senere boede han 15 år med sin kone og to børn i Holstebro, hvor han blandt andet lavede radio for DR Midt- og Vestjylland, inden de flyttede til Højbjerg i Aarhus.

Han har også været ansat på Jyllands-Posten i en periode. Og selvfølgelig de regionale tv-stationer TV 2 Østjylland og TV Syd.