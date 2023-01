Lyt til artiklen

Den amerikanske musiker David Crosby er død i en alder af 81 år.

Det skriver Variety.

»Det er med stor sorg efter lang tids sygdom, at vores elskede David er afgået ved døden,« lyder det i en meddelelse fra David Crosbys kone, Jan Dance.

Hun oplyser, at han sov ind med hende selv og David Crosbys søn, Django, ved hans side.

»Selvom han ikke længere er i blandt os, så vil hans kære sjæl altid lede og inspirere os,« lyder det videre i meddelelsen.

»Tak for al din kærlighed og bønner,« lyder det til sidst i meddelelsen.

David Crosby var en af grundlæggerne af rockduoen 'Byrds and Crosby,' der var særdeles populære tilbage i 1960erne.

David Crosby blev to gange indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.

Første gang som medlem af 'The Byrds' i 1991. Anden gang i 1997 som medlem af 'Crosby, Stills & Nash.'