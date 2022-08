Lyt til artiklen

Der findes Justin Bieber-fans. Og så findes der Beliebers.

Stolt indehaver af den titel er blandt andre Sara Fill Jensen fra Ikast, som B.T. talte med onsdag eftermiddag.

»Han er den største. Der findes ingen, som jeg hellere ville til koncert med. Ingen over ham,« siger den 20-årige fan.

Det skal hun heldigvis også onsdag aften, hvor den canadiske verdensstjerne giver koncert på Smukfest i Skanderborg – en festival, som hun i år besøger for allerførste gang.

Sara Fill Jensen er helt klar til Justin Bieber-koncerten. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Sara Fill Jensen er helt klar til Justin Bieber-koncerten. Foto: Pernille Magaard Bøgh

»Jeg er her udelukkende for at se Justin Bieber spille,« siger Sara Fill Jensen, der især glæder sig til at høre hittet 'What Do You Mean'.

Få meter fra Sara står Linnea, som ligeledes er trukket i Justin Bieber-T-shirten, inden hun onsdag eftermiddag fik den helt gode plads klos op ad Bøgescenen.

Den har hun faktisk haft på siden kl. 23 tirsdag aften, hvor hun sammen med veninder lagde sig til at sove ude foran hegnet til festivalen for at stå forrest, når folk blev lukket ind onsdag eftermiddag.

Det betyder altså, at hun – når Justin Bieber går på scenen klokken 23.35 – har skiftevis ligget og stået i kø i godt et døgn.

Flere har sat sig på græsset foran Bøgescenen, fordi de allerede har stået i kø i mange timer. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Flere har sat sig på græsset foran Bøgescenen, fordi de allerede har stået i kø i mange timer. Foto: Pernille Magaard Bøgh

»Det er mange timer, men vi overlever,« smiler hun.

Heldigvis er stemningen høj blandt de mange Beliebers, som er søde til at hjælpe hinanden, så ingen mister sin hårdt tilkæmpede plads foran scenen, hvis nogen skal tisse eller have noget i maverne.

»Vi prøver at hjælpe hinanden med mad og drikke. Mon ikke det går?« siger hun.

Denne mandlige Justin Bieber-fan, som ikke ønskede sit navn frem, er har bået fået tatoeveret hyldester på sin arm og sit hoved. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Denne mandlige Justin Bieber-fan, som ikke ønskede sit navn frem, er har bået fået tatoeveret hyldester på sin arm og sit hoved. Foto: Pernille Magaard Bøgh

Før Justin Bieber går på Bøgescenen onsdag aften, lægger den ikoniske Smukfest-scenen dog også kulisse til koncerter med Lukas Graham, Folkeklubben, Drew Sycamore og Saveus.

»Det er bare en bonus oven i Bieber,« siger Linnea, der derfor kommer til at stå i første parket til hele onsdagens program.