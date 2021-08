Familieudflugten kostede syv-otte millioner kroner.

Og så var det ikke engang sjovt.

Jan og Kevin Magnussen fik i weekenden drømmen om at dele en bil i Le Mans opfyldt, men sportsligt blev 24-timers-løbet et mareridt. Med et budget i omegnen af en million euro (cirka 7,4 millioner kroner) var forhåbningerne om at komme på sejrsskamlen i LM2-klassen store, men allerede under træningen var det tydeligt, at den danske High Class Racing Oreca-Gibson ikke var konkurrencedygtig.

Løbet blev en lang lidelseshistorie med tekniske fejl, afkørsler, en punktering og en påkørsel, der efterlod Magnussen, Magnussen og tredjekører Anders Fjordbach på en frustrerende 17.-plads i LMP2-klassen. Specielt motoren gav problemer, og den danske bil manglede fart på Le Mans-banens mange langsider.

High Class Racings bil med Jan og Kevin Magnussen og Anders Fjordbach tilbragte megen tid i pitten. Foto: George Decoster/Grand Prix Photo Vis mere High Class Racings bil med Jan og Kevin Magnussen og Anders Fjordbach tilbragte megen tid i pitten. Foto: George Decoster/Grand Prix Photo

»Det er det samme lort – vi ligger bare og kører rundt,« konkluderede Jan Magnussen allerede søndag formiddag over for TV 2.

Fjordbach, der er søn af High Class Racing-teamejer Søren Fjordbach, leverede gennem de 24 timer en solid præstation. Han sagde om løbet:

»Der er da kommet noget godt ud af det: Nu har Jan og Kevin fået deres Le Mans sammen.«

Lige siden Kevin Magnussen begyndte at køre race, har det været et yndet emne omkring spisebordet hos familien Magnussen: Hvem er hurtigst – far eller søn? I weekenden kom der efter deres første fælles løb konkrete tal på styrkeforholdet: 28-årige Kevin Magnussen var hele weekenden halvandet til to sekunder hurtigere pr. omgang end sin 48-årige far.

Jan Magnussen med fru Chrisser inden starten på Le Mans 2021. Foto: George Decoster/Grand Prix Photo Vis mere Jan Magnussen med fru Chrisser inden starten på Le Mans 2021. Foto: George Decoster/Grand Prix Photo

Jan og Kevin Magnussen har i mange år drømt om at køre Le Mans sammen, og 2021 var sidste udkald.

»Fra næste år er Kevin bundet til Peugeot i en længere årrække, og jeg bliver jo ikke yngre, siger Jan Magnussen til B.T.

Men der er andre muligheder for far og søn.

»Vi kigger på, hvad der kan lade sig gøre,« siger Jan Magnussen.

Magnussen-familiens High Class Racing-bil manglede topfart men blev også ramt af flere andre problemer. Foto: George Decoster/Grand Prix Photo Vis mere Magnussen-familiens High Class Racing-bil manglede topfart men blev også ramt af flere andre problemer. Foto: George Decoster/Grand Prix Photo

24-timers løbet i Daytona i slutningen af januar er en oplagt mulighed. Testprogrammet med Kevin Magnussens nye Peugeot Hypercar er planlagt til at starte i december, men løbsdebuten kommer tidligst næste sommer.

»Når bilen er klar, skal udviklingen ifølge reglementet fryses for de næste fem år. Derfor er det ikke sikkert, vi kører Le Mans i 2022. Vi vil først fryse udviklingen, når bilen er optimal, og det kan betyde, at vi venter med Le Mans til 2023,« sagde Kevin Magnussen til B.T.

Med udsigt til at Peugeot-programmet først for alvor kommer i gang i løbet af foråret 2022, er der muligheder for en ny familieudflugt til Daytona, hvor High Class Racing i år var med for første gang.

Daytona International Speedway ligger blot en times kørsel fra Disney World i Orlando. Her kunne man også arrangere en familieudflugt –bedømt ud fra Le Mans 2021 kunne det blive både sjovere og billigere …