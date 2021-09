»Jeg vil kneppe dig.«

Så barsk og kontant lød beskeden til en 27-årig kvinde, da hun natten mellem lørdag og søndag krydsede Kirkepladsen i Holstebro.

Ifølge Dagbladet Holstebro-Struer var kvinden på vej hjem fra byen, da en mand pludselig rev hende ud af sine tanker og trådte ud fra mørket.

Manden stod med blottet penis og trådte gentagne gange ind foran kvinden, der ikke kunne komme væk.

Inden for få sekunder stod det klart, at det ikke kun var den ekshibitionistiske del, som manden havde for øje.

Ifølge Lilian Jensen fra lokalpolitiet i Holstebro kom manden også med direkte trusler mod den 27-årige kvinde.

'Samtidig sagde han til kvinden: »Jeg vil kneppe dig«, og han fortalte, at han havde en pistol. Til sidst turde hun ikke fortsætte sin tur hjem,' fortæller Lilian Jensen til lokalavisen.

Søgte hjælp hos fremmede

Det lykkedes den unge kvinde og komme væk fra manden og søge tilflugt hos en gruppe mennesker i nærheden.

Herfra blev politiet tilkaldt, og kort efter kunne de i nærheden af Kirkepladsen anholde en mand, der passede på kvindens signalement.

Det viste sig at være en 31-årig mand, som politiet tog med på politistationen.

Her blev han sigtet for blufærdighedskrænkelse, hvorefter han blev løsladt igen.

Atypisk blotteradfærd

B.T har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, som er den politikreds, Holstebro Lokalpoliti hører under.

B.T. vil gerne vide, hvordan politiet ser på de trusler, den 31-årige rettede mod kvinden, og om de er med i sigtelsen mod ham.

B. T. har spurgt Terese Jarset, der er sexologisk rådgiver, om den 31-åriges truende adfærd er ‘almindelig’ adfærd hos blottere.

»Umiddelbart virker adfærden en smule afvigende. Det, der normalt trigger noget hos blottere, er overraskelsesmomentet. Det, at der opstår en pludselig situation, giver dem en form for spænding,« siger Terese Jarset.

Ud fra hendes viden på området, er hun overrasket over, at manden kombinerede blotteriet med sex- og magttrusler:

»Jeg har aldrig hørt om eller for den sags skyld selv talt med en blotter, der har brugt trusler eller direkte truet med overgreb. For mig lyder det her mere som et magtaspekt.«

Straffen for blufærdighedskrænkelse er som udgangspunkt bøde eller fængsel i op til to år.