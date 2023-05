En somalisk mand blev natten til tirsdag fundet dræbt i København. To mænd er blevet anholdt og sigtet.

To mænd er tirsdag blevet anholdt og sigtet for drabet på en somalisk mand, der natten til tirsdag blev fundet død på Vesterbro i København.

Det oplyser Københavns Politi, efter at et større område på Vesterbro har været afspærret.

Politiet modtog tirsdag klokken 02.54 en anmeldelse om sagen og fandt den dræbte mand - en 48-årig herboende somalisk statsborger - i området nær Cirkeline Plads.

Pladsen ligger i krydset ved Enghavevej og Ny Carlsbergvej på Vesterbro i København.

Efter at have efterforsket sagen anholdt politiet to mænd tirsdag eftermiddag, lyder det. Det var blandt andet gennemgang af videoovervågning fra området, der førte til anholdelserne.

Politiet oplyser, at det er uvist, om begge anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør.

»Vi har foretaget en række efterforskningsmæssige skridt, som har ledt os i retning af de to anholdte,« siger vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi på politiets hjemmeside.

»Vi mistænker dem for at have slået den 48-årige ihjel, formentlig i nærheden af det sted, hvor han blev fundet, men vi kan ikke udtale os om de nærmere omstændigheder.«

De pårørende til den afdøde er blevet underrettet.

Politiets afspærring betød blandt andet, at man kun kunne få adgang til Tove Ditlevsens Skole fra Haderslevgade.

Politiet havde patuljer klar til at tage imod eleverne og følge dem ind til skolen.

Politiet vil onsdag morgen være til stede på Enghave Plads og ved Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro, hvor beboere og forældre til elever kan tale med politiet om episoden, lyder det.



Også Metroen blev påvirket af politiets arbejde. Metroen ved Enghave Plads blev afspærret, og metroen standsede ikke på stationen,

