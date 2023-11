En 15-årig dreng skal i nærmeste fremtid møde i Retten i Lyngby, hvor han er tiltalt i en sag om trusler.

Den unge, med anden etnisk baggrund, er tiltalt for 13. maj i år omkring klokken 16.41 på Bakken ud for Cirkusrevyen at have rettet truslerne imod en person.

Her lød det 'når du er alene, bliver du slået ihjel' eller lignende, lyder det i anklageskriftet.

Det vides ikke, hvordan den unge forholder sig til tiltalen.

Men på grund af sine unge alder nedlægges der påstand om, at den tiltalte skal have sin sag behandlet in Ungdomskriminalitetsnævnet.

