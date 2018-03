Den tidligere pornostjerne Dorthe Damsgaard har haft besøg af politiet i den såkaldte ubådssag, hvor Peter Madsen er tiltalt. Hun oplyser til BT, at politiet blandt andet har undersøgt hendes telefon.

»Politiet har været her…. Min telefon er undersøgt,« skriver den 48-årige Dorthe Damsgaard i en kortfattet SMS til BT.

47-årige Peter Madsen er tiltalt for at have mishandlet og bundet den svenske journalist Kim Wall, inden han dræbte hende. De to sejlede i Peter Madsens hjemmebyggede ubåd UC3 Nautilus om aftenen den 10. august 2017.

Dagen efter - den 11. august - blev Peter Madsen under stor mediebevågenhed reddet i land efter han, ifølge politiet, havde sænket ubåden med vilje. Senere samme dag blev han sigtet for drab, inden han den 16. januar i år blev tiltalt i sagen.

Ifølge anklagen mod Peter Madsen døde Kim Wall angiveligt ‘ved halsoverskæring eller kvælning.’

»Ifølge anklageskriftet er drabet sket efter forudgående planlægning og forberedelse,« skrev Københavns Politi i en pressemeddelelse den 16. januar i år.

I sidste uge stod Dorthe Damsgaard frem og fortalte, at Peter Madsen flere gange havde inviteret hende ned i sin ubåd. Men på grund af raketbyggerens grænseoverskridende adfærd takkede hun nej tak.

»Han har flere gange inviteret mig ud og sejle i sin ubåd, men jeg takkede nej hver gang. Sidst han spurgte, var cirka 14 dage før det hele skete. Nu er jeg glad for, at jeg takkede nej, Det kunne have været mig, der var blevet dræbt dernede,« sagde hun til BT.

Dorthe Damsgaard understreger over for BT, at hun ikke kendte Peter Madsen særlig godt. Hun har heller ikke fået oplyst, om hun eventuelt skal vidne i den kommende retssag mod Peter Madsen.

Senioranklager Jakob Buch-Jepsen, der fra den 8. marts skal føre sagen mod Peter Madsen i Københavns Byret, ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad efterforskerne foretager sig. Men artiklen hvor Dorthe Damsgaard fortalte om sine oplevelser med Peter Madsen, er blevet læst.

»Vi er opmærksomme på, hvad BT har skrevet og vil på den baggrund tage stilling til, hvad vi gør herfra. Derudover har vi ingen kommentarer på nuværende tidspunkt,« siger Jakob Buch-Jepsen.

Der forventes dom i sagen mod Peter Madsen 25. april. Der er afsat 12 retsdage, og DR kunne den 22. februar fortælle, at der er indkaldt 37 vidner, og at politiet har afhørt 200 personer.