På to år har der været 25 anmeldelser om stoffer, der er havnet ufrivilligt i festglade menneskers drinks.

Anmeldelserne er kommet i perioden 1. januar 2020 til 1. januar 2022, viser en aktindsigt, som Nordjyske har fået fra Nordjyllands Politi.

Fælles for anmeldelserne er, at de udspringer fra Danmarks nok mest berømte festgade, Jomfru Ane Gade, og at man skal have in mente, at Jomfru Ane Gade ad flere omgange har været nedlukket i perioden på grund af Corona.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

»Det er jo en dybt problematisk ting, at det her sker så ofte. Man kan spekulere i, hvad folks intention er. Om det er at more sig over at se andre dybt påvirkede – eller om der er hensigter om at udnytte folk seksuelt,« siger Thomas Friis Søgaard, der er lektor på Center for rusmiddelforskning til mediet.

Videre fortæller han til mediet, at det kan være svært at skille ad, hvornår man er beruset af alkohol, og hvornår man tror, man har fået stoffer i sin drink.

B.T. har tidligere fortalt om, hvordan frygten for og mistanken om, at blive forgiftet med ukendte stoffer i nattelivet er firedoblet i perioden 2010-2019.

I 2010 var der bare 45 henvendelser, hvor folk mistænkte, at de havde fået et ukendt stof, mens der i 2019 var 190 anmeldelser.

Og selvom det ikke nødvendigvis betyder, at folk rent faktisk er blevet forgiftet, da det baserer sig på en mistanke og ikke tests, sagde overlæge på Giftlinjen på Bispebjerg Hospital, Dorte Fris Palmqvist dengang til B.T.:

»Men det er jo nærliggende at tænke, at jo flere, der bliver forgiftet, jo flere vil også ringe til os.«