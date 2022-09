Lyt til artiklen

Manden har i årtier vogtet statens dybeste hemmeligheder.

Nu er den mangeårige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, tiltalt for at lække højt klassificerede oplysninger.

Det bekræfter Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Dermed eskalerer en af Danmarkshistoriens største efterretningsskandaler. En sag, der fra start har været omgærdet af stor mystik og ekstrem mørklægning.

Lars Findsen er tiltalt for at have »afsløret statshemmeligheder eller andre særligt fortrolige oplysninger« over for i alt seks personer, heraf to journalister.

Oplysningerne skal være blevet lækket i en periode på 16-17 måneder og i »det væsentligste« stamme fra Lars Findsens arbejde i efterretningstjenesten, lyder anklagen.

»Det er selvsagt alvorligt, når hemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger, der er væsentlige for efterretningstjenesternes arbejde med at beskytte Danmarks sikkerhed, bliver videregivet til uvedkommend,« udtaler statsadvokat Jakob Berger Nielsen i pressemeddelelsen.

Lars Findsen er tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 109 om læk af statshemmeligheder og paragraf 152 om videregivelse af fortrolige oplysninger.

Efterretningschefen har siden sin anholdelse 8. februar været sigtet efter den ekstremt sjældent anvendte paragraf 109, som ikke har været brugt i 40 år.

Men nu har Anklagemyndigheden altså valgt, at han i et eller flere af de i alt seks forhold kun skal tiltales efter den langt mildere paragraf 152.

Anklagemyndigheden vil anmode om, at sagen skal køre for lukkede døre i retten. Der er endnu ikke sat dato på retssagen.

»I sagen indgår oplysninger om statshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger, som ikke kan lægges åbent frem. Det er meget tungtvejende hensyn,« udtaler statsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Anklagemyndigheden vil køre sagen som en domsmandssag. Det betyder, at en eventuel fængselsstraf skal udmåles til under fire år.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Lars Findsen og hans forsvarsadvokat. Lars Findsen har tidligere nægtet sig skyldig og kaldt sagen »fuldstændig vanvittig«.

Justitsminister Mattias Tesfaye har »for nuværende« ingen kommentar, oplyser ministeriet til B.T.

