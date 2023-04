En 28-årig svensk mand fik sat Midt- og Vestsjællands Politi på overarbejde onsdag aften og natten til torsdag.

Politiet stiftede første gang bekendtskab med ham, da de blev tilkaldt klokken 19.15 til Ejbyvej i Lille-Skensved ved Køge.

Her råbte og skreg han på gaden, og indimellem hoppede han ud blandt de kørende biler og slog og sparkede efter sidespejlene, skriver politiet i døgnrapporten.

Manden ville ikke arresteres, og en patruljehundefører, der tilfældigt kom forbi med sin hund, hjalp betjentene med den aggressive svensker.

Den 28-årige endte med at blive bidt af politihunden, inden situationen kom under kontrol.

Han blev efterfølgende tilset af en læge og anbragt i detentionen i Roskilde, sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Ved 22-tiden mente politiet, at det var forsvarligt at løslade ham igen.

To timer senere, klokken 00.18, blev politiet kontaktet af en 60-årig mand, der på Møllehusvej i Roskilde var blevet kontaktet af en fremmed mand, der hævdede, at han var blevet stukket med en kniv.

Da politiet ankom til stedet, fandt de den 28-årige svensker, der ikke havde noget knivsår, men et sår efter hundebiddet tidligere på dagen.

Betjentene formanede overfor manden, at han ikke måtte skræmme med voldsomme udtalelser, hvorefter han blev bortvist fra området.

Klokken 01.25 var der igen bud efter politiet. Ved et fastfoodrestaurant i Ringstedgade i Roskilde var der blevet tilkaldt en ambulance, men en mand optrådte aggressivt og gjorde ambulancepersonalet utrygge, fremgår det af døgnrapporten.

Den aggressive mand viste sig at være - surprise - den 28-årige svensker. Han blev igen sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen på grund af sin aggressive adfærd.

Politiet valgte, ‘for at få skabt ro i gaderne i Roskilde’, at anbringe ham i detentionen, hvor han fik lov at overnatte.

En læge vurderede, at manden havde behov for behandling på grund af sin mentale tilstand, så da han blev løsladt torsdag morgen, kørte politiet ham til et sygehus, så de kunne tage sig af manden.

