Thalia Pitzner har meddelt retten, at hun ikke har tænkt sig at dukke op.

Det sker selv om, hun har kæmpet med næb og klør for, at hun ikke skulle miste sit kørekort.

I retssal otte ved retten i Roskilde er der intet spor af diamantdatteren, da retssagen går igang.

Dommeren oplyser, at den 29-årige kendis har skrevet til retten, at hun ikke vil deltage i dagens retsmøde. Ligeledes har hun opsagt samarbejdet med advokat Rasmus Lind Hart.

Selvom Thalia Pitzner ikke er dukket op, fortæller dommeren, at sagen sagtens kan afsluttes.

Dermed bliver tredje gang lykkens gang.

Ikke for diamantdatteren men for retten i Roskilde og for Midt- og Vestsjællands Politi.

For endelig kan der falde dom i sagen, der burde have været overstået tilbage i september på under 30 minutter, men alligevel har strukket sig over tre retsmøder og tæt på tre timer.

Anklager Imran Peter Birksø førte en kort procedure, hvor han blandt andet fortalte, at Thalia Pitzner havde tre klip i kørekort i forvejen. Samtidig mente han, at hun nu skulle miste det.

Det tog heller ikke dommeren lang tid at tænke over dommen.

»Thi kendes for ret, Thalia Pitzner idømmes en bøde på 2500 kroner og fratages retten til at køre bil ubetinget de næste seks måneder,« lød dommen.

