Der er udbrudt brand i en lejlighed i boligområdet Engparken i Åbyhøj i Aarhus lørdag morgen.

Østjyllands Brandvæsen har indsat to røgdykkere i lejligheden, der ligger i stueetagen, og har reddet en person ud af den brændende lejlighed og overgivet vedkommende til Ambulancetjenesten, der ligesom Østjyllands Politi også har været tilkaldt.

Det fortæller operationschef i Østjyllands Brandvæsen Søren Møller.

»Klokken 8:31 fik vi en melding om, at der kom røg fra en lejlighed i Engparken. Det var en hjemmehjælper, der var taget derud for at besøge en borger, som så opdagede røgen og alarmerede myndighederne. Straks ved ankomsten sendte vi to røgdykkere ind i lejligheden, som fik reddet en person ud derfra og sendt i en ambulance,« siger operationschefen.

Vedkommendes tilstand er ukendt.

Der er ikke længere flammer i lejligheden, men Østjyllands Brandvæsen er stadig på stedet med tre køretøjer og syv mand, der er i gang med efterslukning. Et skadeservicefirma er også netop blevet tilkaldt og skal stå for den efterfølgende oprydning og etablering af brandstedet.