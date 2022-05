Førstesalen på et stuehus i Ejby på Vestfyn er totalt udbrændt efter en brand natten til søndag.

Klokken var 04.38, da TrekantBrand, redningsberedskabet, der dækker trekantområdet og vestfyn, modtog anmeldelsen om, at der var brand i førstesalen på et hus på Vibyvej 29 i Ejby.

»Det var husets kvindelige beboer, der anmeldte branden. Hun ved ikke selv, hvordan branden er opstået,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Strauss.

Teknikere fra politiet arbejder søndag formiddag på stedet for at finde ud de nærmere omstændigheder ved branden og for at klarlægge, hvordan den er opstået.

Ingen personer er kommet til skade ved branden.

At dømme efter billeder fra stedet, så har også store dele af underetagen af huset taget skade ved branden.