Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Har du modtaget en mail fra Europol og politiet? Så er du ikke alene.«

Sådan lyder beskeden fra Rigspolitiet, der torsdag aften – sammen med flere politikredse – deler en advarsel på Twitter.

Det drejer sig om falske stævninger, der ved første øjekast synes at være fra politiet. Men det er de ikke.

Tværtimod er der tale om svindelmails med anklager om alvorlig kriminalitet, forlyder det.

Toppen af den falske mail ser således ud. Foto: Rigspolitiet, Twitter Vis mere Toppen af den falske mail ser således ud. Foto: Rigspolitiet, Twitter

»Vi har i dag modtaget en del henvendelser fra folk, som har fået tilsendt en mail, hvori de anklages for besiddelse af børneporno,« skriver Syd- og Sønderjyllands Politi blandt andet.

Lignende besked kommer fra Midt- og Vestjyllands Politi og Fyns Politi, der også har skrevet ud.

»Mailen ser meget ægte ud, men den mail man bliver bedt om at svare tilbage på, indeholder stavefejl og er desuden en gmail,« fortæller Peter Vestergaard, vagtchef ved Fyns Politi.

»Vi ved ikke hvad hensigten med mailen er, men jeg kan ikke udelukke, at det er et forsøg på afpresning. Jeg tror i hvert fald ikke, at afsenderen har rent mel i posen.«

Har man modtaget en sådan mail, opfordres man til, at slette den og ikke gå i dialog med afsenderen.