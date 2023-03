Lyt til artiklen

Gerningsmændene bag tyveriet af fem minilæssere fejlede slemt, da de skulle gemme deres tyvekoster.

Minilæsserne, der havde en værdi af to millioner kroner, blev stjålet natten til søndag fra Bøgildsmindevej i Nørresundby. Men de er alle fundet igen og leveret tilbage til ejeren.

Minilæsserne var blevet gemt forskellige stedet i Hammer Bakker i det sydlige Vendsyssel. Men de blev fundet én for én af lokale og betjente, oplyser Nordjyllands Politi.



Politiets efterforskning tyder på, at tre personer stod bag tyveriet.

De fik adgang til virksomheden i Nørresundby ved at bryde gennem en port.

Her stjal de minilæsserne samt en hvid Mercedes Vito-varevogn med en stor trailer bagpå.

Varebilen brugte de til at fragte minilæsserne væk med. Den blev fundet ganske nær gerningsstedet.



Politet står lige nu uden nogen mistænkte i sagen, fortæller efterforskningsleder politikommissær Ulf Munch Sørensen.

»Vi har en del tekniske spor, som vi er i fuld gang med at sikre. Derudover efterforsker vi bredt. Vi har desværre ingen mistænkte på nuværende tidspunkt, så alle oplysninger fra offentligheden er yderst velkomne,« siger efterforskningslederen og fortsætter:

»Har man set mistænkelig færden i området omkring Bøgildsmindevej i tiden op til indbruddet, eller kan man genkalde sig at have set minilæsserne blive transporteret, så er vi meget interesserede i at vide det.«

Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.