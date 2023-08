Sent lørdag aften klokken 22.45 afholder Københavns Politi et pressemøde ved Politigården i København.

Det oplyser politiet på det sociale medie X.

Pressemødet kommer i kølvandet på et voldsomt skyderi på Christiania lørdag aften, hvor flere personer blev ramt.

Ifølge B.T.s oplysninger er der en HA-rocker blandt de ramte, samt en kvinde.

Flere vidner fortæller til B.T., at der var to gerningsmænd til skyderiet.

Politiet har oplyst på X, at selve skudepisoderne er sket i og omkring Stjerneskibet, og at der i den forbindelse er blevet afspærret et større område.

B.T. dækker pressemødet, og du kan følge med på bt.dk, når det går i gang 22.45.