Nordjyllands Politis retsmedicinske undersøgelser af den dræbte 22-årige Mia Skadhauge Stevn er afsluttet, hvorfor familien har mulighed for at bisætte hende fredag.

Det oplyser Nordjyllands Politi i et skriftligt svar til B.T..

»Vi har fået foretaget en undersøgelse af Mia på Retsmedicinsk Institut, og vi afventer nu undersøgelsens endelige resultat.«

»Undersøgelserne hos Retsmediscinsk Institut er endeligt afsluttet, hvorfor familien nu kan bisætte,« fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg, der er efterforskningsleder, mens Frank Olsen er på ferie.

Dødsannoncen, som familien har indrykket. Vis mere Dødsannoncen, som familien har indrykket.

Bisættelsen blev annonceret i en dødsannonce tidligere på ugen, hvor familien til den dræbte i en gribende afsked skrev 'Vores elskede Mia er pludselig taget fra os. Vores lille pige, søster og kæreste. Vores guldklump. Vi elsker dig og savner dig'.

Bisættelsen bliver afholdt på fredag i Budolfi Kirke i Aalborg. Her har alle, der har eller har haft en forbindelse til Mia Skadhauge Stevn velkomne til at møde op og sige et sidste farvel, fortale sognepræst Troles Lauersen, der skal stå for bisættelsen, til B.T. mandag.

Samtidigt med, at politiet er færdige med de retsmedicinske undersøgelser, går efterforskningen nu ind i en ny fase, fortæller Nordjyllands Politi.

»Efterforskningen er ved at være ude over den akutte fase, og den er nu inde i et langt sejt træk, hvor det handler om at få klarlagt hele hændelsesforløbet og sikre alle beviser. Den løsladte person er fortsat sigtet i sagen,« siger vicepolitiinspektøren.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidligt søndag 6. februar, da hun satte sig ind i en bil foran Netto på Vesterbro, og ikke blev set siden.

Efter et par intense efterforskningsdage kunne politiet anholde to 36-årige mænd i sagen og sigte dem for drab. De nægter sig skyldige.

Fire dage efter Mias forsvinden fandt politiet hendes ligedele i Dronninglund Storskov.

Lederen af efterforskningen og vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen, har for få dage siden oplyst til B.T., at politiet er ved at have et overblik over forløbet i sagen:

»Vi bliver lige så stille klogere, så vi er ved at have et overblik over hændelsesforløbet, men det er ikke noget, jeg kan gå i detaljer med af hensyn til den videre efterforskning.«

»Vi har fået mange henvendelser, som vi stadig arbejder med. Så arbejder vi med de fund og spor, der er samlet ind, og vi skal lave undersøgelser og analyser,« lød det fra Frank Olsen.