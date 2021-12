Tirsdag var letbanen ude for sit første uheld under en testkørsel ved IKEA i Odense.

Nu har politiet færdiggjort sine undersøgelser, og selvom både letbanen og personbilen, der var involveret i uheldet, mener at de havde signal til at køre, så er der nu ingen tvivl om, hvem der var skyld i uheldet.

Det oplyser Fyns Politi fredag til B.T.

»Vi har kigget video fra letbanetogets førerhus igennem, og vi har valgt at sigte personbilen for ikke at følge signalerne,« siger vicepolitiinspektør ved Fyns Politi, Søren Frederiksen, og uddyber:

»På videoen kan vi se, hvordan signalerne var aktiveret idet uheldet sker, og der kan vi se, at bilen kører frem for rødt.«

»På videoen kan vi se, hvordan signalerne var aktiveret idet uheldet sker, og der kan vi se, at bilen kører frem for rødt.«

Dermed har føreren af personbilen hverken set letbanen eller det røde lys.

»Man skal holde for rødt,« konstaterer politiinspektøren.

Fyns Politi har nu kontaktet føreren af personbilen og gjort vedkommende bekendt med politiets påstand om en betinget frakendelse af kørekortet. Er føreren uenig i politiets konklusion, så har føreren mulighed for at gå rettens vej, oplyser vicepolitiinspektøren.