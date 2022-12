Lyt til artiklen

Det er næsten ingen grænser for, hvad tricktyve kan finde på for at stjæle sig til værdier.

Det oplevede en 17-årig onsdag, da han blev tilbudt en gratis tur i en pirattaxa – altså hvis han tog en svingom med chaufføren først.

'Østjyllands Politi har de seneste dage fået flere anmeldelser om folk, der er blevet bestjålet efter en tur hjem fra byen i en pirattaxa,' skriver politiet i døgnrapporten fra 29. december.

Og onsdag modtog Østjyllands Politi to nye anmeldelser fra unge mænd, der havde benyttet sig af et 'billigt lift,' der endte med at blive en dyr fornøjelse.

Den ene var en 17-årig ung mand, der natten til mandag var steget ind i en pirattaxa i Aarhus. Da han skulle betale med dit dankort, virkede chaufførens kortlæser efter sigende ikke.

Dog tilbød chaufføren, at hvis den 17-årige dansede en dans sammen med ham ude foran bilen, så ville han få turen gratis. Desværre viste det sig at være et trick for at stjæle kundens dankort, hvilket han først opdagede, efter der var blevet hævet nogle tusinde kroner på kortet.

Også en 21-årige blev udsat for tyveri efter en tur i pirattaxa natten til onsdag, da han kørte fra Aarhus. Heller ikke i denne bil virkede kortlæseren, og chaufføren valgte at tage kundens betalingskort og insistere på, at han skulle forlade bilen.

Den 21-årige nåede dog at få spærret sit kort, inden gerningsmanden nåede at hæve fra det.

I forbindelse med de to hændelser, opfordrer Østjyllands Politi til, at man ikke benytter sig af pirattaxa.

'Brug offentlig transport, tag en rigtig taxa eller få en ven eller et familiemedlem til at hente dig. Sørg for at finde ud af, hvordan du kommer hjem, inden du tager i byen – så er risikoen for at blive fristet af en pirattaxa mindre,' skriver politikredsen i døgnrapporten.