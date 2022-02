Nordjyllands Politi har anholdt to mænd i forbindelse med sagen om den savnede 22-årige kvinde Mia Skadhauge Stevn.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De to mænd er sigtet for drab. Mia, som har været savnet siden søndag morgen, er endnu ikke fundet.

Mændene er blevet anholdt på to forskellige adresser i Østervrå og Flauenskjold i Vendsyssel – og lige nu foregår et massivt efterforskningsarbejde begge steder.

»Vi kommer til at arbejde på disse to adresser i lang tid fremover. Vi har et stort efterforskningsarbejde foran os med tekniske undersøgelser, afhøringer, forhyringer og meget mere.«

Politiet har klokken 11.20 onsdag anholdt mændene, som kommer fra Nordjylland og begge er 36 år. Det var på baggrund af videomateriale og henvendelser fra borgere om bilen, der har ført politiet på sporet af mændene.

»Tilsammen har dette intense forløb gjort, at vi i dag kunne skride til anholdelse af to mænd.«

»De sidder aktuelt til afhøring hos politiet,« siger lederen af efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Ved en af adresserne har politiet tilmed fundet en bil, som med stor sandsynlighed er identisk med den bil, som Mia steg ind i søndag morgen ved Vesterbro i Aalborg.

Siden har ingen set hende.

Det er ikke oplyst, om de to anholdte mænd bor på adresserne i Vendsyssel. De blev anholdt klokken 11.20 onsdag formiddag.

Der er heller ingen oplysninger om, hvad der konkret har fået politiet til at sigte de to mænd for drab.

»Vi beder om pressen og offentlighedens forståelse for, at politiet nu har et stort og omfattende arbejder med at kortlægge hele forløbet før, under og efter, at den 22-årige kvinde forsvandt,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen, der retter en stor tak til offentligheden og medierne for deres mange henvendelser i sagen.

»De har været medvirkende til, at vi hurtigt har kunnet skride til anholdelse,« lyder det.

De pårørende til Mia Skadhauge Stevn er underrettet.

Nordjyllands Politi oplyser, at de ved, anholdelserne efterlader en række spørgsmål om sagens omstændigheder, men af hensyn til familien vil politiet ikke udtale sig yderligere om efterforskningen.