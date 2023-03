Lyt til artiklen

Mormoren fik tilsendt flere billeder, hvor hendes to nyfødte børnebørn havde blå mærker i ansigtet.

Hun lagde godt mærke til mærkerne, men hun tænkte ikke, at tvillingepigerne blev udsat for vold.

»Jeg var rystet over at se, at de havde blå mærker. Først tænkte jeg, at det var noget med deres blod, der var for tyndt,« siger hun i retten på Frederiksberg.

I dag står det klart, at mærkerne ikke skyldtes hverken sygdom eller tyndt blod.

Tvillingepigernes forældre er tiltalt for at have mishandlet dem ved ad flere omgange at have rusket dem og klemt dem om brystkassen.

Den ene pige døde to måneder gammel, og den anden overlevede med 18 knoglebrud.

Forældrene nægter sig begge skyldige i selv at have været voldelige mod pigerne eller set den anden være det.

I dag, to og et halvt år senere, har de dog begge ræsonneret sig frem til, at den anden må stå bag.

Mormoren mener også i dag, at faren må stå bag.

Dengang bemærkede hun dog ikke noget, fortæller hun i retten.

»Jeg så ikke noget, der var forkert. Jeg så det ikke. Så havde jeg reageret,« siger hun.

Mormoren boede i parrets daværende hjem i København de første to uger efter fødslen for at hjælpe til, og hun var efterfølgende på besøg nogle gange.

Tiden efter fødslen af tvillingepigerne satte sine tydelige spor i forældreparret, der oplevede afmagt, udmattelse og søvnmangel.

Der opstod også bekymringer for pigerne, der begge græd meget.

Blandt andet virkede den ene til at have smerter i maven, og hendes hoved var assymetrisk. Den anden fik spiseproblemer.

Det hele kulminerede en nat på Hvidovre Hospital, hvor begge piger var indlagt med henholdsvis spiseproblemer og opkast.

Pigen med opkast var pludselig ikke til at komme i kontakt med.

Hun var helt slap, og det viste sig, at der var en blødning i hendes hjerne. Hun døde to måneder og ti dage gammel.

Lægelige undersøgelser af pigerne har vist, at de begge var blevet udsat for vold.

De havde begge brækkede ribben og brud på knogler i benene. Karakteren af knoglebruddene er ifølge læger tegn på, at de blev udsat for voldsom ruskevold.

Ligeledes kan hjerneblødningen ved den ene pige ifølge undersøgelserne være opstået ved, at hovedet har bevæget sig frem og tilbage, så nogle blodkar er blevet revet over.

Der er afsat 12 retsdage til sagen, og der ventes dom 30. marts.

