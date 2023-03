Lyt til artiklen

Alarmen lyder, og sygeplejerskerne løber. Inde på stuen står en far med sin lille datter i armene og siger, at han ikke kan få kontakt til hende.

»Vi kunne godt fornemme, at noget var galt. Hun var helt slap i kroppen,« fortæller en sygeplejerske i retten.

Og så går det stærkt.

Sygeplejersken vidner i en alvorlig sag, hvor et forældrepar er tiltalt for at have mishandlet deres spæde tvillingepiger.

Mishandlingen skal være foregået ved voldsom ruskning og klemning om brystkassen i parrets daværende hjem i København og på Hvidovre Hospital.

Forældrene nægter sig begge skyldige i selv at have været voldelige mod pigerne eller set den anden være det. I dag, to og et halvt år senere, har de dog begge ræsonneret sig frem til, at den anden må stå bag.

Den nat på Hvidovre Hospital, hvor sygeplejersken løb ind på stuen til den bevidstløse pige, stod det hurtigt klart, at noget var helt galt.

Hun blev scannet og fik konstateret blødning i hjernen.

På vej ned til scanneren luftede sygeplejersken sin mistanke over for en læge.

»Jeg siger, om der kan være sket noget, fordi jeg har set de her mærker på pigen,« fortæller hun i retten.

Sygeplejersken havde også set blå mærker på pigens tvillingesøster.

Tvillingepigerne var begge indlagt med mor og far på hospitalet. Den ene pige var indlagt på grund af spiseproblemer, og et døgn senere var den anden pige kommet ind med voldsom opkast.

Efter scanningen af den ene piges hjerne var forældrene i »dyb krise«, oplevede sygeplejersken.

»Mor bryder fuldstændig sammen. Det er, som om hun er ved at besvime. Hun græder meget og er helt ude af den. Far går hvileløst rundt på gangen,« fortæller sygeplejersken.

Moren fik en seng at ligge i ude på gangen, hvorfra hun ringede til familie og bad dem bede for den lille pige inde på stuen.

Imens sad sygeplejersken ved den to måneder gamle pige, der stadig ikke var kontaktbar. Sygeplejersken undrede sig over, at forældrene ikke var hos hende.

»Jeg har aldrig oplevet forældre, der ikke var ved barnet,« siger hun i retten.

Den lille pige blev overflyttet til Rigshospitalet, hvor en overlæge tog imod hende.

»Hun er meget svært syg. Hun ligger i respirator og trækker vejret snorkende,« fortæller lægen i retten.

Pigen blev undersøgt og behandlet. En speciallæge tappede væske fra pigens hoved for at lette på trykket, og hun blev senere opereret.

Ifølge lægen, der vidner i retten, havde væsken en cola-lignende farve. Ifølge lægen var der både tegn på en tidligere og en ny blødning i pigens hjerne.

Babyen blev røntgenundersøgt og fik konstateret flere brækkede knogler. Skaderne var af en art, der forbindes med ruskevold.

»De opstår udelukkende, hvis man er blevet rystet. Et barn kan ikke gøre sig stiv og holde imod. Derfor vil benene dingle, og knoglerne ramme mod hinanden,« siger lægen.

Han forklarer, at pigens skader viste, at hun var blevet udsat for en meget voldsom og hårdhændet behandling.

»Det vil se meget voldsomt ud, hvis man kigger på det. Med ben og hoved, der dingler frem og tilbage, og et barn, der græder meget. Det er ikke noget, man lige kommer til. Det er en meget voldsom rusketur,« siger han.

Pigen havde nye og gamle blå mærker. Nye og gamle knoglebrud. Blødning i hjernen. Lægen havde en stærk mistanke og slog alarm til den sociale døgnvagt og politiet, som rykkede ud og anholdt forældrene.

På Rigshospitalet blev den lille pige dårligere og dårligere. Hun havde kramper, og der var ingen aktivitet i hjernen.

Hun blev taget ud af respirator og døde 9. oktober 2020. Hun blev to måneder og ti dage gammel.

Den anden tvillingepige fik konstateret 18 knoglebrud. Hun overlevede og er i dag i pleje hos et familiemedlem.

Retssagen mod forældrene strækker sig over 12 retsdage. Der forventes dom 30. marts.

