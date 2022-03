Den 21-årige mand, som natten til tirsdag blev fundet skuddræbt i en bil i krydset mellem Søndervangs Allé/Ringvej Syd i Viby J, befandt sig tilsyneladende midt i krydset i en længere periode, før politiet ankom klokken 01.11.

I hvert fald fortæller en beboer fra området, at han allerede fire-fem minutter før, politiet angiveligt ankom, så bilen holde i krydset med blink på og lysende baglygter.

»Jeg kommer kørende fra Kvickly, og så ser jeg, at der holder en bil midt i krydset med blink på og baglygterne tændt, så han må have sat foden på bremsen,« fortæller manden, som af hensyn til sagens karakter ønsker at være anonym.

Det er mørkt, og han kan derfor ikke se personen i bilen, men det undrer ham, hvorfor bilen holder midt i krydset, når der ikke er andre biler på vejene.

Først da han ser to brandbiler komme kørende med fuld udrykning gennem krydset, giver det kortvarigt mening for ham.

»Så tænkte jeg, at det nok bare var dem, han holdt tilbage for,« siger manden.

Det undrer ham dog, at bilen ikke rykker sig bagefter.

»Så kigger jeg i bakspejlet og kan se, at han stadig holder der, og at han ikke kører,« siger han, inden han fortsætter:

Flere har været forbi stedet, hvor den unge mand, som ifølge politiet kommer fra Aarhus, blev dræbt. Der er tændt lys og sat blomster for at ære hans minde. Foto: Nina Gaunø Fredberg Vis mere Flere har været forbi stedet, hvor den unge mand, som ifølge politiet kommer fra Aarhus, blev dræbt. Der er tændt lys og sat blomster for at ære hans minde. Foto: Nina Gaunø Fredberg

»Jeg tænkte, det var sgu da et mærkeligt sted at holde.«

Klokken er omkring 01.07 og der er endnu ingen politi på stedet. Derfor tænker han heller ikke, at der skulle være noget større i det, og han kører hjem.

Først næste morgen går det op for ham, hvad det er, som han har været vidne til: Et skuddrab på en 21-årig mand, som politiet onsdag har fortalt måske blot var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

»Vi har en del hypoteser om, hvad motivet og årsagen kan være. En af dem er, at den pågældende (den 21-årige, red.) er kommet kørende tilfældigt forbi,« fortalte politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Voss Olsen, tidligere på dagen.

Det har chokeret den lokale mand.

»Det var sygt – især fordi de (politiet, red.) snakker om, at det måske er tilfældigt. Derfor tænker jeg nu, at hvis jeg var kommet 10 minutter før, så kunne det have været mig. Det er jo lidt sygt, hvis det bare er noget tilfældigt noget,« siger han.

Motivet til drabet er fortsat ukendt, og politiet har her halvandet døgn efter den tragiske hændelse stadig ikke anholdt nogen i sagen. Derfor hører de fortsat gerne fra vidner, der har set noget før, under og efter hændelsen. De kan kontaktes på tlf. 114.