Det kommer til at få konsekvenser, at den løsladte, men dog stadig sigtede, i Mia-sagen, har modtaget trusler.

Det forklarer Niels Kronborg, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

»Vi har fået tre sager ind om trusler mod den løsladte. Den ene af dem er trusler på livet. De bliver efterforsket og efter en vurdering, vil der blive rejst sigtelse,« siger han til B.T.

Truslerne er kommet i tiden kort efter, at to mænd blev sigtet for drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevn. Den anden sigtede i sagen blev efter grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger.

Blomster og lys til ære for Mia og Oliver ved Netto på Vesterbro i Aalborg, lørdag den 12. februar 2022.

Der er tale om skriftlige trusler, som er overbragt via sociale medier.

»Vi opfordrer til, at vi får lov at arbejde med sagen og får stillet dem til ansvar, der skal stilles til ansvar. Det er jo det, et retssamfund bygger på,« siger vicepolitiinspektøren, der desuden oplyser, at han ikke er bekendt med, at der stadig skulle komme trusler mod den løsladte.

Hvad straffen for truslerne bliver, er op til en dommer at vurdere, men ifølge Niels Kronborg kan de, der har fremsat truslerne, sandsynligvis se frem til en 'ret stor bøde'.

Nordjyllands Politi arbejder foruden truslerne også med sager om overtrædelse af navneforbuddet i sagen.

»Vi har i omegnen af 15 sager om overtrædelse af navneforbuddet på sociale medier. De får samme behandling som truslerne,« siger Niels Kronborg.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidligt om morgenen 6. februar, da hun efter en bytur blev samlet op af en ukendt bil på Vesterbro i Aalborg. Torsdagen efter meddelte Nordjyllands Politi, at de havde fundet dele af Mias lig i Dronninglund Storskov.

Mia Skadhauge Stevn blev 4. marts bisat fra Budolfi Kirke i Aalborg.