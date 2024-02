Over 14 millioner kroner. Måske endda tættere på 15.

Det er, hvad den droppede sag mod tidligere FE-chef Lars Findsen menes at have kostet de danske myndigheder – og altså dermed de danske skatteborgere. Og det beløb kan meget vel vise sig at være endnu højere i realiteten.

Det fremgår af et svar til Folketingets Retsudvalg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har bedt justitsministeren om en redegørelse for, hvad sagen har kostet staten.

Beløbet er et skøn over de udgifter, som politi, anklagemyndighed og domstole har haft i forbindelse med den meget omtalte straffesag om lækkede statshemmeligheder, der altså blev droppet i efterår efter et årelangt forløb.

I skønnet er omkostningerne hos PET, FE, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Statsministeriet ikke regnet med.

Fra ministeriernes side lyder det, at det ikke er muligt at opgøre eventuelle omkostninger på sagsniveau. Fra efterretningstjenesterne lyder det, at man – med henvisning til særlige rammer for fortrolighed – ikke kan besvare spørgsmålet.

Til gengæld har de øvrige myndigheder leveret en detaljeret gennemgang af arbejdet med sagen.

Opdateres …