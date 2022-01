Torsdag aften den 16. juli 2020 blev et retspsykiatrisk afsnit på Middelfart Sygehus udsat for et omfattende hærværk.

Ifølge en nu tidligere ansat, der netop var mødt ind den aften, var hærværket så omfattende, at hun beskrev det som, at en mandlig patient var ved at smadre afsnittet, da han rev alarmer ned fra loftet og kastede med stole og borde, så flere ruder i forskellige vinduespartier blev knust.

Alt sammen på grund af et nej til en portion cornflakes.

Det fortalte den tidligere ansatte onsdag, da hun vidnede i en omfattende retssag, hvor en 33-årig mand er tiltalt for blandt andet vold, vidnetrusler og forsøg på voldtægt.

Og altså for at have »begået hærværk af betydeligt omfang« på et retspsykiatrisk afsnit.

På den pågældende aften i 2020, hvor hærværket skete, var den tiltalte indlagt på et retspsykiatrisk afsnit, som han efter eget udsagn var ked af at være på.

Da han ikke fik lov til at få en portion cornflakes på et tidspunkt efter klokken 23.00, var det ifølge den tidligere ansatte, fordi det forinden var blevet besluttet, at patienterne ikke måtte få cornflakes eller yoghurt om aftenen.

Selv havde den tiltalte forklaret ved et tidligere retsmøde:

»Det, der fik bægeret til at flyde over, var, at en anden fik cornflakes om aftenen.«

Ifølge den tidligere ansatte reagerede han ved at spørge, om han skulle kaste med en stol for at få det, han vil have.

Kort tid efter skulle han være begyndt at rive alarmer ned fra loftet og kaste med stole og borde mod vinduerne udtil og mod ruden ind til et personalekontor, mens han råbte skældsord.

Samtidig forsøgte andre ansatte at få kontakt til ham.

»Han er meget målrettet efter mig, fordi jeg har sagt nej til cornflakes, så jeg holder mig ude af situationen,« sagde den tidligere ansatte under vidneafhøringen i retten.

Hun forklarede, at hun selv beroligede de andre patienter, som var vågnet under optrinet.

Under et tidligere retsmøde forklarede den tiltalte, at han gerne ville flyttes til en anden region og havde set, at en anden patient var blevet flyttet efter at have smadret en afdeling.

Derfor kaldte han det »en nødløsning« og sagde, at han var ked af at have gjort det.

Ifølge den tidligere ansatte faldt både situationen og den tiltalte til ro, da politiet dukkede op.

Efterfølgende blev han bæltefikseret, hvilket han selv gik med til.

»Jeg vil gerne erstatte det, det er fint nok,« sagde den tiltalte i retten ved et tidligere retsmøde.

Situationen den aften 16. juli 2020 udgør ét af i alt 23 punkter i anklageskriftet mod den 33-årige mand.

Flere af lovovertrædelserne skulle være sket, mens manden var indlagt i retspsykiatrien, hvor han blandt andet skulle have truet og været voldelig overfor offentligt ansatte.

For eksempel skulle han under en indlæggelse i retspsykiatrien i februar 2021, have truet og udøvet vold mod en social- og sundhedsassistent, som han holdt fast og beordrede til at lukke ham ud, mens han holdt en tandbørste mod hendes hals.

På den måde var det lykkedes ham at slippe væk, men kort efter blev han pågrebet af politiet.

Der forventes at blive afsagt dom i sagen i slutningen af februar.