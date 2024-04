En femårig pige slap usædvanlig heldigt fra en trafikulykke tirsdag i Herning.

Det skriver Herning Folkeblad.

Ifølge lokalmediet var den lille pige lige trådt af Netto på Silkeborgvej, da hun blev påkørt af en 36-årig bilist. Vidner på stedet skulle angiveligt have forklaret til politiet, at påkørslen var svær at undgå.

Den lille pige endte under bilen og blev efterfølgende hastet til hospitalet.

Her kunne man konstatere, at pigen slap relativt billigt fra den voldsomme oplevelse, da hun pådrog sig et benbrud og derudover havde nogle smerter i hovedet.