En person er mandag eftermiddag blevet kørt på OUH efter en faldulykke i forbindelse med et bygningsarbejde.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss til B.T.

Personen skulle være svært tilskadekommen efter faldet.

»Der er tale om en arbejdsulykke. Der forgår bygningsarbejde på stedet, hvor faldulykken er sket i forbindelse med,« siger Henrik Strauss om ulykken, som fandt sted i Læsøgade.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken 15.14, hvorefter tre patruljer hastede til stedet.

Lidt over 17.00 oplyser vagtchefen til B.T., at Arbejdstilsynet er til stede på ulykkesstedet og arbejder på at klarlægge, hvad der er sket.

Et arbejde som politiet deltager i, og derfor også stadig er til stede på ulykkesstedet.

De pårørende er underrettet.