I kølvandet på onsdagens skyderi på Christiania har politiet anholdt en person.

Det erfarer B.T., der ligeledes kan berette, at den pågældende er sigtet for at have dræbt den 23-årige mand, der blev skudt på klos hold på Christiania.

Den anholdte vil ifølge B.T.s oplysninger senere torsdag blive fremstillet i grundlovsforhør.

Skudepisoden fandt sted i Pusher Street, hvor den 23-årige stod bag en hashbod, da han med otte skud blev ramt i hovedet.

Efter at have affyret de dødbringende skud flygtede gerningsmanden fra stedet.

Vidner, som overværede episoden, har siden beskrevet gerningsmanden som en mand af somalisk herkomst. Han var ifølge vidnerne iklædt mørkt tøj fra top til tå: En sort windbreaker, sorte joggingbukser og sort hue.

Anmeldelsen om skyderiet landede klokken 17.46 hos Københavns Politi, der rykkede talstærkt ud til området.

