De kom for at købe noget hash, men pludselig ændrede stemningen sig. Der opstod slagsmål, og derfor valgte de at køre deres vej.

På vejen væk blev den ene ramt af et skud ryggen.

Sådan forklarede en yngre mand om sagen, der var tæt på at koste ham liv eller førlighed en aften i oktober 2022.

En 37-årig mand er tiltalt for at have affyret fire skud, hvoraf det ene ramte den yngre mand i ryggen ganske tæt på rygraden.

Retssagen mod den 37-årige begyndte 27. oktober i år, og her beskrev han, at han skulle mødes med en mand på havnen i Brøndby for at sælge ham noget hash.

Blev overfaldet

Videre forklarede den 37-årige, hvordan at mødet ændrede sig fra en handel til en rulleforretning – som røverier kaldes i de kriminelle miljøer.

I stedet for kun at møde en mand, blev han overfaldet af tre mænd.

Her, forklarede den 37-årige, blev han blandt andet slået med to pistoler og presset ind i en bil. Det lykkedes den 37-årige at vriste den ene pistol fra overfaldsmændene, og derefter flygtede overfaldsmændene fra stedet.

Det var her, den 37-årige hævede venstre arm og affyrede de fire skud, hvilket ses på videoovervågning fra gerningsstedet.

Skudofferet var en af de tre mænd, der mødte den 37-årige på havnen i Brøndby den tågede aften ved 20-tiden i fjor. I sommer blev to af de tre idømt halvandet års fængsel, mens den de tredje fik et år og ni måneder.

Kollektivt blev de kendt skyldige i røveri, grov vold og frihedsberøvelse i sagen, hvor den 37-årige var offeret.

Gik stærkt

Nu er rollerne så byttet om, og ved den aktuelle sag er den 37-årige tiltalt for drabsforsøg, fordi han affyrede skudserien.

Skudofferet var første mand i vidneskranken ved mandagens retsmøde.

»Jeg var med, fordi vi skulle købe noget hash,« forklarede han.

Videre beskrev han, hvordan den 37-årige satte sig ind på passagersædet, mens han selv tog plads på bagsædet.

På et tidspunkt opstod der dårlig stemning foran i bilen. Han vidste ikke rigtig hvorfor.

Men det blev til håndgemæng, der fortsatte udenfor, hvor det udviklede sig til decideret slagsmål, forklarede han.

»Vi prøvede at få ham til at slappe af. Der var slagsmål, hvor vi slog på hinanden. Vi valgte derfor at køre fra stedet,« forklarede skudofferet og tilføjede:

»Det skulle gå stærkt. Vi skulle bare væk.«

Ramt i ryggen

Netop som bilen foretog et sving og kørte væk, blev han ramt af et af et skud i ryggen, mens han sad bukket forover – hvilket kan have reddet hans liv.

Projektilet var gået ind lidt under skulderen tæt ved rygraden. Senere blev det opereret ud ved halsen.

Han har nu forskellige eftervirkninger som følge af skudsåret, forklarede han.

Han erkendte, at han havde haft en signalpistol med, men at den var til muligt selvforsvar i tilfælde af, der gik noget galt, eller de blev udsat for en rulleforretning, forklarede han.

Mens han forklarede sig, fulgte den 37-årige tiltalte opmærksomt med. Og da skudofferet forlod retslokalet, rystede den 37-årige næsten umærkeligt på hovedet.

Også den mand, som den 37-årige oprindeligt havde aftalt at mødes med, var indkaldt som vidne ved mandagens retsmøde:

»Jeg ønsker ikke presse tilstede. Det er jeg blevet rådet til af min advokat,« lød fra den unge mand.

»Vi har åben retspleje i Danmark. Så du er blevet dårligt vejledt,« svarede retsformanden.

Købe hash

Den unge mand oplyste derefter, at han var på Brøndby Havn den pågældende dag, fordi han skulle købe et kilo hash af den 37-årige.

Ham havde han hun mødt to gange før. Ellers kendte de ikke hinanden, forklarede han.

De to andre havde han inviteret med, fordi han ikke havde råd til det omtalte kilo hash alene.

»Hvem var de to andre,« spurgte anklageren.

»Mine kammerater,« svarede han.

»Hvad hedder de,« spurgte anklageren så.

»Det kan jeg ikke huske. Det var meget traumatiserende, det der skete,« svarede han.

Anklager Britt Hansen borede lidt videre i det med, at han angiveligt ikke kendte navnene på de to kammerater.

Skænderi førte til slagsmål

Her forklarede han, at det var, fordi der var presse til stede i retslokalet, og at han ikke ønskede, at deres navne skulle komme frem. Derfor ville han ikke nævne dem ved navn på trods af, at den ene kammerat netop havde vidnet, og den anden skal vidne senere i sagen.

Om mødet med den 37-årige forklarede den unge mand, at 37-årige satte sig ind i bilen til dem.

»Han har armene i skridtet, og det viser sig senere, at han har en pistol med. Først tror jeg, at det måske er en kniv, og jeg er bange for, at han vil rulle mig,« forklarede han.

»Så kommer vi op at skændes. Det hele går meget stærkt. Vi kommer ud af bilen, hvor vi kommet op at slås.«

»Der kun 800 gram hash. Vi havde aftalt at købe et kilo,« forklarede han yderligere om, hvorfor stemningen blev dårlig.

»Nu har den tiltalte jo forklaret, at han ikke havde en pistol med. At det var jer, der havde to våben med, og at det lykkedes ham at fravriste jer der det ene våben. Hvad siger du til det,« spurgte anklageren.

»Der er ikke noget fakta i, at han fravristede os en pistol. Det havde været fysisk umuligt,« svarede den unge.

Direkte adspurgt benægtede han i øvrigt at være del af et bandemiljø:

»Det har jeg ikke. Jeg sidder også i åbent fængsel. Der er intet, der dokumenterer, at jeg del af bandemiljøet,« forklarede han.

Retssagen fortsætter senere på ugen, hvor den tredje dømte overfaldsmand skal vidne.

Hør mere om kriminalitet i B.T.s podcast 'På fersk gerning' her: