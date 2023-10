Tidligere lørdag blev en mand skudt af politiet i Holstebro.

Nu er han afgået ved døden.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Klokken 16:35 lørdag den 28. oktober afgav politiet skud mod en mand på gaden i området omkring Brotorvet i det centrale Holstebro. Der blev givet førstehjælp, og efterfølgende blev manden fløjet med lægehelikopter til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Manden er efterfølgende afgået ved døden,' lyder det fra politikredsen.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har nu overtaget efterforskningen af hændelsen.

Midt- og Vestjyllands Politi skriver videre, at inter tyder på, at der skulle være tale om terror, eller at manden har forbindelser til anden organiseret kriminalitet.

De slår videre fast, at man trygt kan færdes i Holstebro,

Opdateres...