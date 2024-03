Retten i Glostrup idømmer Anthony Mark Patterson otte års fængsel for medvirken til bedrageri med udbytteskat for 8,4 milliarder kroner.

Den 52-årige brite er desuden dømt for forsøg på medvirken til bedrageri for lidt over en halv milliard kroner.

Patterson, der længe nægtede sig skyldig, var tidligere tiltalt sammen med Sanjay Shah, men har fået sin sag afgjort separat efter at have tilstået ovenstående.

Retten har desuden konfiskeret 100 millioner kroner fra Patterson.

