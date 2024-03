Et noget opsigtsvækkende syn har fået opmærksomhed, efter tre serbiske mænd tirsdag blev anholdt og sigtet i en gigantisk dansk narkosag.

Under den store ransagnings- og anholdelsesaktion i Serbien blev en lang række væsentlige værdier beslaglagt af serbisk politi i samarbejde med danske NSK (National Enhed for Særlig Kriminalitet red.)

Heriblandt flere millioner i kontanter i form af Euro og danske kroner, der blev fundet nedgravet i jorden.

Det viser billeder offentliggjort af de serbiske myndigheder.

Foto: Serbiske myndigheder Vis mere Foto: Serbiske myndigheder

'Alvorlig' og 'gigantisk' sag

Også 13 lejligheder og et splinternyt luksushotel blev beslaglagt af myndighederne.

Det var under ransagningen af bygningerne, at pengebeløbene blev fundet nedgravet, men der blev også fundet store mængder smykker, våben, luksusarmbåndsure, guldbarrer, kunstmalerier og forretningsdokumenter.

»Set ud fra dansk kontekst, så er det her jo en alvorlig og gigantisk sag. Det er store mængder narkotika, vi taler om og det, de har beslaglagt i Serbien vidner om, at der er nogen, der har tjent rigtig mange penge undervejs på kriminelle handlinger,« fortæller ledende politiinspektør i NSK, Torben Svarrer, til B.T.

Mere konkret er aktionen i Serbien nemlig knyttet til et sagskompleks i Danmark omhandlende indsmugling af 769 kilo hård narkotika og adskillige våben fra udlandet til Danmark, hvor fortjenesten er hvidvasket og investeret i Serbien.

Foto: Serbiske myndigheder Vis mere Foto: Serbiske myndigheder

Politiinspektøren kalder derfor samtidig samarbejdet med serbisk politi for »spektakulært« og »unikt«.

19 personer er allerede samlet blevet idømt mere end 116 års fængsel.

Senest blev venstre-byrådspolitikeren fra Hillerød Dragan Popovic sammen med sin mor idømt to års fængsel i et forsøg på hvidvask af 12 millioner kroner, der blev sendt med turistbusser fra Danmark til Serbien.

De tre mænd, der tirsdag blev anholdt mistænkes alle for at have centrale roller i en »vidtforgrenet narkotikaorganisation.«

Foto: Serbiske myndigheder Vis mere Foto: Serbiske myndigheder

Politiinspektør Torben Svarrer kan ikke gå mere i dybden om deres rolle af hensyn til efterforskningen, men understreger:

»De er meget centrale og store. Det er nogen personer, som vi har efterforsket i Danmark, og nu har viderebragt informationer af til kollegaerne i Serbien.«

De tre anholdte mænd vil blive fremstillet i retten i Beograd. Den serbiske anklagemyndighed har efter anmodning fra Danmark overtaget strafforfølgningen af flere anholdte personer.

Alt imens fortsætter efterforskningen af sagskomplekset hjemme i Danmark.

»Vi har nogen tiltalte herhjemme, der endnu ikke har fået dom, og så tror jeg efterhånden, vi er langt fremme i vores del af det, og så må vi se, hvad det videre samarbejde med Serbien kommer til at betyde for os,« fortæller Torben Svarrer.