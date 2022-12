Lyt til artiklen

Fra et fængsel i Ecuador har en mystisk, albansk narkobaron ifølge myndighederne beordret lejemord i Europa og styret et af de største europæiske narkokarteller.

B.T.s research viser, at den albanske mafiaorganisation, der sidste år samlet blev idømt 178 års fængsel i Danmarks største narkosag, har tætte bånd til bagmanden. Ifølge oplysningerne er det ham, som trækker i trådene, når den albanske mafia fragter kokain fra Sydamerika til det danske og skandinaviske marked.

Det fortæller B.T. i podcastserien »Copenhagen Narcos«.

Første sæson handler om Danmarks største narkosag, som politiet har døbt Operation Goldfinger.

Sidste år blev 14 mænd i byretten dømt for at være en del af et særdeles professionelt og velorganiseret kokainnetværk. Hovedmanden fik 20 års fængsel – inklusiv en tidligere dom på otte måneders fængsel – for 920 kilo kokain.

De dømte ankede alle til frifindelse, men omvendt mener statsadvokaten, der ligeledes ankede sagen, at de skal dømmes for en større mængde kokain

»Vi er overordnet tilfredse med bevisresultatet, men temaet i landsretten bliver mængderne, og i hvilket omfang det er blevet begået i forening«, siger Annika Jensen, der er senioranklager hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet.

I byretten mente anklagemyndigheden, at netværket skulle dømmes for svimlende ni tons kokain. Annika Jensen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at løfte sløret for, hvad påstanden bliver i landsretten, men siger:

»Vi mener, at den mængde, de blev dømt for, er for lille, og at de har solgt langt mere«, siger hun til B.T.

B.T. har været i kontakt med flere af de dømtes forsvarsadvokater, som ikke har nogen kommentarer.