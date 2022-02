»Hallo. Bare så du ved det, så blev en af mine venner anholdt i går. Jeg tror, det snart bliver min tur. Ik' kontakt mig mere.«

Sådan lyder indledningen på en telefonsamtale, som en 24-årig dansk-somalisk mand havde med sin kæreste cirka en måned efter drabet på den 25-årig mand ved Søhøjen i Tilst, til trods for at han nægter sig skyldig.

Opkaldet er foretaget 24. marts 2020, efter at en af de andre tiltalte i sagen er blevet anholdt for drabet, der skete 27. februar 2020.

Torsdag eftermiddag blev det afspillet i Retten i Aarhus i forbindelse med afhøringen af den 24-årige.

De tre mænd er tiltalt for flere forhold: Den 24-årige, 25-årige og 29-årige: Manddrab ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og brug af våben på offentligt tilgængeligt sted i forbindelse med drabet

Besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer Kun den 25-årige og 29-årige: Forsøg på manddrab i tiden efter den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med planlægningen af de andre drab

»Det eneste, du kan gøre nu, er bare at give slip på mig,« lyder det videre i opkaldet til kæresten, som han tidligere på dagen torsdag har fortalt, at han havde planer om at bedrage med andre piger på drabsaftenen.

Det er tydeligt at høre, at han under samtalen er overbevist om, at han nu også skal i fængsel.

Det undrer anklagemyndigheden, hvordan det hænger sammen, når han nægter sig skyldig i skuddrabet.

»Hvorfor reagerer du sådan på det?« lyder det fra anklageren på sagen.

»Jeg bliver paranoid,« lyder det fra den 24-årige.

Ifølge den 24-årige skyldes hans reaktion, at han på daværende tidspunkt tror, at hans 29-årige ven, som også er tiltalt i sagen, er blevet anholdt for narkosalg eller narkobesiddelse, som han har hjulpet ham med dagen før.

»Det er fordi 'D' (den 29-årige, red.) har hjulpet mig, og dagen efter bliver han så anholdt, så jeg tænkte, det nok havde noget at gøre med hinanden,« siger den 24-årige med henvisning den del af tiltalen mod ham, som handler om salg af kokain, som han allerede har erkendt.

Desuden er han bange for at blive udvist, som anklagemyndigheden også har nedlagt påstand om i denne sag.

»Jeg begyndte at tænke, at nu når jeg også havde solgt narko i en hvis tid, at det så var muligt, at jeg ville komme ind og sidde,« siger han.

Først senere bliver han opmærksom på, at den 29-årige er blevet anholdt på grund af våbenbesiddelse og ikke narko, lyder det fra den 24-årige.

Det får igen anklagemyndigheden til at fremlægge en samtale, som den 24-årige har haft.

Samtalen har fundet sted kort efter opkaldet til kæresten, mens den 24-årige, ifølge ham selv, stadig tror, at der er tale om en anholdelse for narkobesiddelse.

»Har du hørt, 'D' er blevet arresteret? Man har fanget ham med våben,« lyder det:

»De siger, at det er to rifler og en revolver, men den man brugte er ikke i blandt vel,« lyder det bagefter.

Det får anklagemyndigheden til at stille skarpt på drabet.

»Har de våben noget med drabet at gøre?« lyder det fra anklagemyndigheden.

»Nej, for vi har ikke noget med det drab at gøre,« lyder det hurtigt fra den 24-årige.

Den 24-årige har tidligere på dagen fortalt, at de generelt var paranoide efter drabet på den 25-årige, da der gik rygter om, at det var ham og de to andre tiltalte i sagen, som stod bag.

Sådan forholder de tiltalte sig: Den 25-årige: Nægter sig skyldig i alle forhold.

Nægter sig skyldig i alle forhold. Den 29-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre, og derfor heller ikke den 25-årige. Han nægter sig skyldig i forholdene om euforiserende stoffer.

Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre, og derfor heller ikke den 25-årige. Han nægter sig skyldig i forholdene om euforiserende stoffer. Den 24-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet. Han erkender forholdene om besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer.

Derfor tog han også selv til Berlin med sin kæreste i nogle dage i marts 2020, mens en af de andre flygtede til Sverige, hvor han opholdt sig indtil sin anholdelse.

De kommende retsdage er det planen, at de to andre mænd på henholdsvis 25 og 29 år skal afgive deres forklaring i sagen.

Foruden drabet er de også tiltalt for at have planlagt flere drab i tiden efter.

Begge dele nægter de sig skyldige i. Drabsvåbnet er endnu ikke fundet.