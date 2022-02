En 24-årig drabstiltalt dansk-somalisk mand nægter sig skyldig i at stå bag drabet på den 25-årig mand, der en februaraften for to år siden blev fundet skuddræbt i en Range Rover på en parkeringsplads ved Søhøjen i Tilst.

Det skyldes ifølge ham selv, at han den pågældende aften var ude på helt andre løjer. Dem vender vi tilbage til.

Sådan lyder det i hvert fald fra den høje og slanke mand, der normalt bor i Brabrand, da han torsdag formiddag tager plads i vidneskranken i retssal tre på Vestre Allé i Aarhus.

Han er sammen med to andre mænd på henholdsvis 25 og 29 år tiltalt for at stå bag drabet på en dansk-somalisk mand den 27. februar 2020 kort før midnat.

De tre mænd er tiltalt for flere forhold: Den 24-årige, 25-årige og 29-årige: Manddrab ved brug af skydevåben på offentligt tilgængeligt sted den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og brug af våben på offentligt tilgængeligt sted i forbindelse med drabet

Besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer Kun den 25-årige og 29-årige: Forsøg på manddrab i tiden efter den 27. februar 2020

Våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med planlægningen af de andre drab

Et drab, som anklagemyndigheden mener bunder i hævn for et drabsforsøg tre uger tidligere.

I Retten lød det fra den 24-årige, at han netop denne aften besluttede sig for at køre til Ebeltoft sammen med en af de andre tiltalte, da han tidligere på aften var blevet smidt ud af en anden kammerats lejlighed, fordi hans kæreste pludselig kom på besøg.

Her kunne de låne kammeratens kærestes lejlighed, som plaster på såret for, at han var blevet smidt ud.

Planen var, at de her skulle have det lidt sjov på afstand af deres kærester i Aarhus.

Men Ebeltoft er da ret lang væk? Spurgte anklageren.

»Jeg ville hellere længere væk, hvis jeg skulle lave ting bag hendes (kærestens, red.) ryg,« lyder det fra ham.

På de sociale medier var de kommet i kontakt med nogle piger, som de inviterede til Ebeltoft.

»Jeg kan ikke huske, om det var på Tinder eller Instagram,« lød det fra ham.

Pigerne kom dog aldrig.

Den forklaring undrede anklagemyndigheden, da den 24-årige i løbet af de to år, hvor han har siddet varetægtsfængslet aldrig tidligere er kommet med samme forklaring.

Vi har ikke hørt den forklaring før. Du synes ikke, at den var relevant for politiet?

»Jeg kunne nok ikke huske det på det tidspunkt,« lød det fra den unge mand.

Men er det indenfor det sidste år, du er kommet i tanke om, at det var det, der skete den aften, eller hvordan? Prøvede anklageren igen.

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg huskede det,« lød det igen fra manden.

Bag ham på tilhørsrækkerne sidder hans mor, som den eneste tilhører i retslokalet, der i stedet er fyldt med bevæbnede betjente.

Hun fortæller i en pause til B.T., at hun er meget berørt af sagen, da hendes søn, ifølge hende, aldrig før er dømt for kriminalitet.

Den 24-årige er foruden drabet tiltalt for at have at have solgt mindst 97,5 gram hash kokain samt besiddet 75 gram, som han forsøgte at videresælge.

Disse forhold erkender han modsat drabet.

Sådan forholder de tiltalte sig: Den 25-årige: Nægter sig skyldig i alle forhold.

Nægter sig skyldig i alle forhold. Den 29-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre, og derfor heller ikke den 25-årige. Han nægter sig skyldig i forholdene om euforiserende stoffer.

Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet samt at have planlagt flere drab efterfølgende. Han erkender dog at have været i besiddelse af våben efter drabet. Ifølge ham er det dog ikke sket i forening med andre, og derfor heller ikke den 25-årige. Han nægter sig skyldig i forholdene om euforiserende stoffer. Den 24-årige: Nægter sig skyldig i drabet på den 25-årige og i at have været i besiddelse af våben i forbindelse med drabet. Han erkender forholdene om besiddelse og forsøg på videregivelse af euforiserende stoffer.

i en periode mellem februar 2020 og april 2021 havde ansvaret for en narkotelefon.

»Der var narkotelefon, hvorfra vi solgte kokain til kunder,« forklarede han.

Ifølge ham hjalp den 25-årige og 29-årige ham også nogle gange, men det var ham, som primært stod for det.

»Det var mig, der havde mest kontrol over den. Jeg styrede den,« påpegede han under hans forklaring.

Den 25 og 29-årige har endnu ikke afgivet forklaring i retten. Foruden drabsforsøget er de også tiltalt for at have planlagt flere drab i tiden efter.

Begge dele nægter de sig skyldige i. Torsdag eftermiddag fortsætter afhøringen af den 24-årige.

B.T. følger sagen.